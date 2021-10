Alonso baalt van inconsistentie stewards bij inhaalactie Raikkonen

Kimi Raikkonen en Fernando Alonso vochten op het Circuit of the Americas een stevig gevecht uit, waarbij de Alfa Romeo-coureur als winnaar uit de bus kwam. De twee wereldkampioenen kwamen met elkaar in aanraking, waarna Raikkonen zijn inhaalactie met vier wielen buiten de baan voltooide. Tot ontsteltenis van Alonso vond de wedstrijdleiding het niet nodig dat de Fin die positie terug zou geven. Later in de race moest Alonso zelf wel een positie teruggeven aan Antonio Giovinazzi, toen hij zijn inhaalactie buiten de baan voltooide. Ook Giovinazzi zelf en Carlos Sainz moesten een positie teruggeven vanwege een onreglementaire inhaalactie.

“Het is hun beslissing en die moeten we accepteren”, verklaarde Alonso na de race in Austin. Toch vormde de besluitvorming van de stewards een bron van irritatie. “In zekere zin dwing je altijd iemand van de baan als je aan de binnenkant remt, want je committeert je aan een inhaalactie. De coureur aan de buitenkant moet dan beslissen of hij opgeeft, of vol gas doorgaat buiten de baan. Sainz deed dat laatste, Giovinazzi deed het en ik deed het. En natuurlijk moeten we de plek teruggeven, want je gaat vol gas buiten de baan. Maar Kimi niet. Daarom heb ik het gevoel dat het inconsistent is.”

Geen punt gemaakt richting stewards

Het incident dat Alonso had met Raikkonen vond enkele ronden eerder plaats dan de duels die hij met Giovinazzi uitvocht. Dat hij de Italiaan van Alfa Romeo buiten de baan inhaalde, was niet omdat hij een punt wilde maken richting de stewards. “Ik remde laat voor bocht 12 en ging wijd bij het uitkomen van de bocht. Dus toen het team zei dat ik de positie terug moest geven, begreep ik dat. Het leek mij logisch, want ik remde te laat. Als er een muur had gestaan, had ik nooit zo laat geremd”, erkent de tweevoudig wereldkampioen. “Het besluit met Kimi voelde vreemd, maar ik probeerde niets te bewijzen. Ik probeerde gewoon terrein goed te maken. P10 was de echte doelstelling en we hebben het geprobeerd. En natuurlijk respecteren we alles wat de FIA zegt.”

Uiteindelijk zou Alonso niet onder de finishvlag doorrijden tijdens de Amerikaanse Grand Prix. Enkele ronden voor het einde parkeerde hij zijn Alpine A521 in de pits met schade aan de achtervleugel. Punten waren op dat moment al buiten bereik door de incidenten met Raikkonen en Giovinazzi. “Met al deze zaken verloor ik tien seconden, waardoor de kansen op punten verdwenen. Maar ik ben er niet echt kwaad om, want het ging maar om een punt”, aldus Alonso. “Daarna ging de achtervleugel toch kapot, dus het maakte niets uit. Het is geen probleem.”

