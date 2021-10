Perez ziet af in Austin: "Na twintig ronden was ik compleet kapot"

Sergio Perez worstelde op weg naar de grid al met zijn drinksysteem en dat bleek niet het enige probleem van de zondag. "Ik voelde me 's ochtends al niet goed en vanaf de eerste ronde had ik totaal geen drinken in de auto", sprak Perez na afloop. "Vanaf de twintigste ronde was ik er compleet aan. Ik had geen kracht meer. Ik voelde de kracht gewoon wegvloeien uit mijn handen en ook uit de benen. Mijn zicht werd ook minder, het was al met al best oncomfortabel."

Het verklaart waarom de achterstand behoorlijk opliep en Perez dolgelukkig bleek met P3 aan de meet. "Ik schakelde eigenlijk over op een soort overlevingsmodus. Maar goed, als ik ergens een slecht momentje had beleefd, dan was ik waarschijnlijk niet meer in staat geweest om de auto te controleren. Het was de langste race uit mijn leven, dat kan ik zonder enige twijfel zeggen." Na de goede afloop kon Helmut Marko er overigens wel om lachen: "Hij had geen drinken, maar nu kan hij net zoveel drinken als hij maar wil."

Perez tactisch van meerwaarde

Ondanks deze worsteling was Perez in tactisch opzicht nog wel van meerwaarde. Zo was het de undercut van Perez die Lewis Hamilton dwong om ook relatief vroeg binnen te komen voor zijn eerste stop. Het enige alternatief was namelijk heel lang doorrijden op mediums. Bij een stop zes à zeven na Perez was de Mercedes-coureur immers achter de Mexicaan terechtgekomen en had de Red Bull-rijder zo goed en zo kwaad als mogelijk kunnen verdedigen. "We bleven binnen de undercut-marge van de leiders. Daardoor kon Max eerst een undercut bij Lewis doen en wij later ook. Lewis had eigenlijk geen andere optie meer dan ook naar binnen komen. Hierdoor kon hij niet zijn gewenste plan trekken. Maar goed, na ronde twintig was het op bij mij."

Blijft overeind dat P3 een aardig resultaat is, ook al omdat Perez het hele weekend sterk voor de dag is gekomen. Het geeft de burger moed, vooral met het oog op zijn thuisrace in Mexico over twee weken. "We hebben een goed pakket en in de voorbije jaren is Red Bull daar erg sterk geweest. Ik kijk er extreem naar uit en hoop dat ik mijn reeks podiumplaatsen daar kan voortzetten", refereert hij indirect ook nog even aan zijn derde stek in Turkije.

