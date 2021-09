Aan het einde van Q1 haalde Mick Schumacher zijn collega Nikita Mazepin in op het moment dat beide rijders zich aan het voorbereiden waren op een vliegende ronde. Het maakte de Russische coureur woedend. “Je weet hoe het binnen een F1-team werkt: het ene weekend ben jij de eerste auto en het volgende weekend mag de andere coureur voorop gaan. Dit weekend was het mijn beurt om de eerste auto te zijn”, vertelde Mazepin. Hij was dan ook niet blij met de actie van Schumacher, zeker omdat het niet de eerste keer zou zijn. “Als je het één keer doet en je het niet weet, is dat prima. Maar als je het een tweede keer doet, is er gewoon sprake van opzet. Ik heb er al met het team over gesproken en ze zijn het met me eens”, stelde Mazepin.

Teambaas Guenther Steiner weerspreekt dat laatste echter. “Ik denk dat er geen schuldige is”, antwoordt de Italiaan op een vraag van Motorsport.com. Schumacher liet na afloop van de kwalificatie op Circuit Zandvoort bij Sky Sport Deutschland al weten zich van geen kwaad bewust te zijn. “Ik weet niet of zijn crew het aan hem heeft doorgegeven, maar ik heb gevraagd of ik hem mocht inhalen omdat mijn banden best koud waren en hij rijdt zijn ronde meestal toch langzamer dan ik. Ik kreeg de goedkeuring en haalde hem vroeg genoeg in”, vertelde Schumacher.

Steiner beaamt de lezing van Schumacher. “We probeerden de bandentemperatuur zo optimaal mogelijk te krijgen en beide rijders hebben dat op een andere manier gedaan”, legt de Haas-teambaas uit. Door het verkeer lukte dat niet. “Dus ik denk niet dat er iemand fout zat. We proberen het beste te maken van de situatie, maar ons plan heeft niet gewerkt.”

Desondanks maakt Steiner geen punt van de woede van Mazepin. “Voor mij is het in orde”, reageert hij. “Op dat moment had hij niet het volledige plaatje en dus was hij er boos over, maar dat kan gebeuren. Hij ging ook direct na de sessie naar de pers, maar daarna hebben we hem uitgelegd wat er aan de hand was. Het was geen gemakkelijke situatie, want er speelden meerdere factoren een rol. Maar volgens mij was er uiteindelijk wel begrip. Ik snap zijn frustratie, maar het was niet met kwade opzet.”

Schumacher en Mazepin starten de Dutch GP als respectievelijk negentiende en twintigste.

