Mazepin boos op Schumacher: "Hij verknalt met opzet mijn ronde"

Mazepin werd aan het einde van het eerste kwalificatiedeel ingehaald door Schumacher op het moment dat beide coureurs zich opmaakten voor een laatste vliegende ronde. Het duo werd vervolgens bijgehaald door Sebastian Vettel, die op dat moment al bezig was met een snelle ronde. Als gevolg moest de Aston Martin-coureur vol in de ankers en kon hij een aanscherping van zijn rondetijd wel vergeten, wat Vettel uiteindelijk een plekje in Q2 kostte. Ook Mazepin en Schumacher sneuvelden in Q1 en mochten zich na afloop tevens nog even melden bij de stewards.

Hoewel de stewards erkenden dat Vettel werd opgehouden door de beide Haas-coureurs, bleven de coureurs onbestraft omdat er geen sprake was van “onnodig ophouden”. De stewards merkten namelijk op dat er naast de beide Haas-auto’s ook nog vier andere coureurs langzaam reden in de voorlaatste bocht, met een flinke opstopping als gevolg.

Mazepin boos op Schumacher

Al te veel verschil zou een gridstraf niet hebben gemaakt omdat Schumacher en Mazepin zich respectievelijk als negentiende en twintigste hadden gekwalificeerd. Laatstgenoemde was na afloop echter niet te spreken over het gedrag van zijn Duitse teamgenoot: “Ik ben echt geïrriteerd, omdat het niet zo moeilijk had hoeven te zijn met het verkeer”, brieste Mazepin na afloop. “Je weet hoe het binnen een F1-team werkt. Het ene weekend ben jij de eerste auto en het volgende weekend mag de andere coureur voorop gaan. Dit weekend was het mijn beurt om de eerste auto te zijn.”

Schumacher hield zich echter niet aan de erecode van het team en ging voorbij aan Mazepin, wat bij de Rus in het verkeerde keelgat schoot: "In Imola heb ik één keer de andere auto ingehaald, waarna ik meteen op mijn kop kreeg van het team. Nu gebeurt het al voor de tweede keer dat mijn teamgenoot me inhaalt en daarna in het verkeer terecht komt, om vervolgens mijn laatste poging in de kwalificatie met opzet te verknallen."

"Ik ben er totaal niet blij mee. Als je het één keer doet en je het niet weet, is dat prima. Maar als je het een tweede keer doet is er gewoon sprake van opzet. Er zou niet zo’n spanning moeten zijn in het team, dus ik baal hier echt van. Ik heb er al met het team over gesproken en ze zijn het met me eens, maar ik weet niet wat de andere partij erover zegt."

Schumacher is zich van geen kwaad bewust

Die ‘andere partij’ liet na afloop aan Sky Deutschland weten dat hij over de boordradio aan zijn team toestemming had gevraagd om Mazepin in te halen en daar ook het groene licht voor had gekregen. “Ik heb geen idee waar hij het over heeft”, waste Schumacher zijn handen in onschuld. “Ik weet niet of zijn crew het aan hem heeft doorgegeven, maar ik heb gevraagd of ik hem in mocht halen omdat mijn banden best koud waren en hij rijdt zijn ronde meestal toch langzamer dan ik. Ik kreeg de goedkeuring en haalde hem vroeg genoeg in. Vervolgens zat ook Lando [Norris] nog tussen ons in. Er was dus geen enkele reden om er zo’n drama van te maken. Zijn ronde werd daardoor niet verpest. We zullen het intern binnen het team bespreken. Ook Guenther [Steiner] zal er nog op reageren. Ik ben echter niet van mening dat ik iets fout heb gedaan.”

Vettel: "We hadden niet de snelheid"

Vettel – die eerder dit jaar in Oostenrijk zelf nog in de weg reed van Fernando Alonso tijdens de kwalificatie - reageerde vrij koeltjes op het feit dat hij vol in de ankers moest voor de beide Haas-auto’s: “Ik kon er niet veel aan doen”, sprak de Duitser tegenover Sky Sports. “We hadden niet de snelheid, we waren niet snel genoeg. We hadden die laatste run iets beter kunnen timen, maar al met al is het natuurlijk teleurstellend. In de trainingen zag het er nog wel oké uit, maar we hebben vanmiddag duidelijk niet de stap kunnen zetten.”

Vettel neemt zondag een startrij voor de beide Haas-coureurs plaats op de zeventiende startplek. Robert Kubica - die invalt voor de positief geteste Kimi Raikkonen – vertrekt als achttiende.