Het verhaal achter de kombochten en Shell’s rol in snelste asfalt

“Het was voor mij een eer om hier te mogen ontwerpen en het werd nog leuker toen ik ontdekte dat ik daadwerkelijk de mogelijkheid had om onze vaardigheden in te zetten”, vertelt Zaffelli, die aan de slag ging met het idee van Circuit Zandvoort-medewerker Niek Oude Luttikhuis om bochten te maken met een hellingsgraad die groter was dan de FIA tot dusver in de reglementen toestond. “Wij gingen de uitdaging aan omdat we de juiste knowhow hadden, de juiste mensen om het te doen, de juiste simulatievaardigheden, enzovoort.”

‘Flying Dutch’ asfalt

De lessen werden niet alleen in de Arie Luyendijkbocht toegepast, maar ook in de Hugenholtzbocht. Daarnaast moest het circuit op andere plekken vernieuwd worden. Een belangrijk onderdeel was de asfaltlaag. Het geheime asfaltmengsel ‘Flying Dutch’ werd dankzij de expertise van Shell ontwikkeld.

“De asfaltlaag waar wij samen met Circuit Zandvoort aan hebben gewerkt is een van de producten die wetenschappers van Shell hebben ontwikkeld”, vertelt Loreti, Delivery Manager van Shell Motorsport. “Onze wetenschappers en deskundigen ontwikkelen speciale asfalt voor circuits, zeg maar de Shell V-Power van asfaltsamenstellingen. Deze zijn ontworpen om zoveel mogelijk grip voor de auto’s te genereren. En deze moeten er dus voor zorgen om de maximale prestaties uit de motoren te halen.”

Innovatie op de baan

De innovatiesamenwerking tussen Shell en Scuderia Ferrari bestaat al zo’n zeventig jaar. In al deze jaren heeft de technologie niet stilgestaan. Niet alleen zijn technieken die toegepast worden op het circuit veranderd, ook op het gebied van motoren en brandstoffen vindt Shell de uitdaging om te innoveren. En daar is de Formule 1 een zeer geschikt platform voor. “De afgelopen decennia is de Formule 1 uitgegroeid tot de pionier van de technologie en dat niet alleen voor motorfabrikanten. Het is een geweldige kans voor ons om echt te begrijpen waar we kunnen finetunen en wat het oplevert om meer uit elke druppel brandstof te halen. In de Formule 1 kan elk beetje verbetering een enorme impact hebben”, weet Loreti.

Renovatie Circuit Zandvoort met nieuwe asfaltlaag 1 / 5 Foto door: Chris Schotanus Renovatie Circuit Zandvoort met nieuwe asfaltlaag 2 / 5 Foto door: Chris Schotanus Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 5 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 4 / 5 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 5 / 5 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images