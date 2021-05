‘F1 kan baat hebben bij speciale banden voor stratencircuits’

Inhalen op het stratencircuit van Monaco is nauwelijks mogelijk en ook strategisch zijn de opties beperkt: de banden krijgen er weinig te verduren met als gevolg dat iedereen voor een eenstopper gaat. Zodoende verwordt de Grand Prix van Monaco al snel tot een optocht, als er geen sprake is van regen of crashes zijn die voor een safety car zorgen. Desalniettemin is iedereen het erover eens dat Monaco thuishoort op de Formule 1-kalender.

Dat neemt niet weg dat de Formule 1 gaat onderzoeken hoe de actie in het prinsdom kan worden verbeterd. Zo liet sportief directeur Ross Brawn weten dat er zal worden gekeken naar aanpassingen aan het circuit, al zijn de mogelijkheden in de stadstaat zeer beperkt. Fernando Alonso denkt ondertussen dat de sport er goed aan zou doen om naar de banden te kijken voor de races op de stratencircuits. Ondanks dat Pirelli de drie zachtste compounds had meegenomen naar Monaco, konden de coureurs immers een behoorlijk lange eerste stint rijden op de soft, waardoor één pitstop altijd genoeg zou zijn.

“Misschien kunnen we op dit soort stratencircuits met een zeer specifieke band gaan rijden, die verder niet op andere circuits wordt gebruikt. Mogelijk is dat iets waar de sport naar kan kijken”, zegt de Alpine-coureur tegen onder andere Motorsport.com. Daarnaast oppert de Spaanse routinier om de hardere compounds achterwege te laten voor deze race. “Je zou kunnen instellen dat we in deze race alleen die specifieke band gebruiken. Dus dat je dan niet meer de mogelijkheid hebt om op een gegeven moment naar de harde band te gaan en dat je dus alleen op de soft rijdt. Misschien zijn er voor speciale races speciale regels nodig.”