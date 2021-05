Hamilton dankbaar voor te leren lessen na slechte dag in Monaco

Mercedes liep op het stratencircuit in Monte Carlo tegen een fikse dreun aan. Valtteri Bottas viel ongelukkig uit na een probleem met de wielmoer, terwijl Lewis Hamilton geen lekker weekend had en slechts als zevende over de finish kwam. Als gevolg daarvan nam winnaar Max Verstappen de leiding in het kampioenschap over, terwijl Red Bull Mercedes van de troon stootte bij de constructeurs. Met name Hamilton gaf in de nasleep van de race af op zijn werkgever, maar iets later liet de 36-jarige Brit doorschemeren dat hij en Mercedes toch als team hadden verloren in Monaco.

“Wat betreft hoe we ons voor het weekend voorbereidden is er veel wat we beter hadden kunnen doen. Gedurende het weekend hebben we goede gesprekken gevoerd, maar van ons allemaal is het niet goed genoeg. We winnen en verliezen als team, en als collectief hebben we het over de gehele linie niet goed gedaan”, gaf Hamilton toe. Het magere weekend heeft dus gevolgen op de tussenstand, maar toch maakt Hamilton zich geen zorgen. “We moeten naar de data gaan kijken en uitzoeken waarom we in deze positie zitten. In de komende dagen meld ik me in de gesprekken, zodra we analyses hebben gedaan. We willen binnen het team natuurlijk allemaal antwoorden, dus ik weet dat iedereen volle bak gaat werken om ervoor te zorgen dat zo’n soort weekend niet nogmaals plaatsvindt. We hebben in het verleden keer op keer laten zien dat we hiervan kunnen herstellen, dus daarom maak ik me geen zorgen.”

Al jaren hanteert Mercedes een no-blame cultuur, waar in het geval van fouten niet naar een individu, maar naar het proces wordt gekeken. Dat zorgt ervoor dat er hele open en eerlijke discussies plaatsvinden, aldus Hamilton. “We nemen alles mee en het is een constructieve discussie. Als er constructieve kritiek is, dan nemen we dat mee en gaan we ermee aan de slag." Hoewel de frustratie zondag groot was, ziet Hamilton ook in dat slechte dagen af en toe wel nuttig kunnen zijn: "De reden dat we al deze titels hebben, is dat we veel fouten maken maar daar altijd van leren en sterker door worden. Dus ik ben vaak dankbaar voor dit soort dramatische dagen, want daarvan leer je het meest. Als je altijd maar wint, leer je minder. We kunnen veel meenemen uit dit weekend en we hebben niet alle antwoorden, maar dat dwingt ons om ernaar te zoeken.”