Afgelopen weekend was Monaco voor de 67ste keer gastheer van een Formule 1-race, maar een sprankelende editie was het niet. Het krappe stratencircuit biedt maar weinig inhaalmogelijkheden, zeker voor de huidige generatie F1-auto’s, en dus was het eigenlijk geen verrassing dat er amper positiewisselingen te zien waren tijdens de race. Her en der zorgt dat voor een vernieuwde oproep om het een en ander te veranderen aan de lay-out van het circuit, die al sinds 1936 vrijwel ongewijzigd is gebleven.

“Het is Monaco en we hebben het vluchtig bekeken, maar er ligt niets voor de hand”, wordt sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 geciteerd door The Independent over mogelijke aanpassingen aan het circuit. De beperkte ruimte in de stadstaat helpt niet bij het zoeken naar een alternatief voor de huidige lay-out, maar dat houdt volgens hem niet in dat de F1 er geen energie meer in steekt. “We zullen zeker naar de baan kijken. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand probeert veranderingen aan te brengen en tot nu toe heeft niemand daarmee iets bereikt. We hebben nu wel hulpmiddelen, zoals onze simulatietool, en onze mensen zullen zeker kijken of er iets is wat we kunnen doen.”

“Het is een briljant evenement met een enorme geschiedenis en een geweldige sfeer. Het is een race die iedereen wil winnen, maar we kennen allemaal de beperkingen van het circuit”, erkent Brawn, die daarbij liever kijkt naar aanpassingen aan het circuit dan naar kunstgrepen om de spanning te verhogen. “Mensen vragen zich af waarom je de bandenstrategie of iets dergelijks niet verandert, maar de teams passen zich daarop aan. Dat zagen we een aantal jaar geleden in Singapore met de zeer zachte banden. Toen reden de coureurs gewoon heel langzaam, zodat iedereen dicht bij elkaar bleef en niemand kon stoppen. De teams vinden dus een nieuwe tactiek.”