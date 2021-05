Brown: IndyCar en F1 moeten van elkaar leren voor betere tv

Zak Brown is met McLaren de enige teameigenaar die zowel in de Formule 1 als in de IndyCar Series actief is met een eigen team. Eind 2019 bundelde het Britse merk namelijk de krachten met het toenmalige Arrow Schmidt Peterson Motorsports, om samen als Arrow McLaren SP verder door het leven te gaan in de IndyCar. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan heeft Brown dit jaar al de nodige successen geboekt met twee podiumfinishes voor Lando Norris in de F1 en een eerste IndyCar-zege voor Patricio O’Ward in Texas. Laatstgenoemde is daarmee één van de vijf coureurs die dit jaar al een race heeft weten te winnen in de Amerikaanse raceklasse.

“Het product op de baan is goed, we hebben vijf races gehad en vijf keer hebben we een verschillende winnaar gezien”, vertelt Brown onder andere aan Motorsport.com. “Nu staan we voor de Indy 500, waar een stuk of vijftien tot twintig auto’s kunnen winnen. Ik kan me niet herinneren dat de IndyCar ooit zo competitief is geweest als vandaag de dag.”

Toch heeft Brown ook nog een wensenlijstje voor de IndyCar: “Het zou leuk zijn als er gereden zou worden met twee of drie verschillende chassis, zoals het vroeger was. Dat zou de boel wat mij betreft wat leuker maken. Ik weet dat het financieel gezien waarschijnlijk niet haalbaar is om die tijden weer terug te halen, maar het zorgt wel voor iets meer pit. Het kaliber coureurs is nog net zo sterk als altijd, al dragen ze misschien niet meer de bekende namen van vroeger, toen je mannen als Andretti, Sullivan, Fittipaldi en Unser had rijden. Misschien is het ook wel de leeftijd die hier praat, maar het racen zelf is geweldig.”

Ook met eigenaar Roger Penske is de IndyCar volgens Brown in goede handen: “Roger is op precies het juiste moment ingestapt. Hij is de beste die je kunt hebben in de wereldwijde autosport. Punt. Ik kan dan ook niemand bedenken bij wie de sport in betere handen zou zijn.”

Meer informatie voor tv-kijkers

Heeft Brown dan helemaal geen puntje van kritiek? Toch wel: de tv-registraties mogen vooral op het gebied van beschikbare informatie voor de kijker thuis nog wel iets worden verbeterd volgens de McLaren CEO: “Als je kijkt naar waar de sport nog wel vooruitgang kan boeken, dan denk ik dat de wijze waarop het verhaal nu wordt verteld wel kan worden verbeterd aan de hand van meer data. Ik heb de laatste race gekeken met Lando [Norris] en Martin Brundle. De commentatoren doen het geweldig, de kwaliteit van de uitzending is geweldig, hetzelfde geldt voor het racen zelf. Maar het mist wel een beetje data.”

“Het hele push-to-pass gebeuren is niet heel erg duidelijk bijvoorbeeld. De kwalificatie is wel wat beter nu ze rood en groen laten zien [waarmee in de tijdenlijsten wordt aangetoond welke coureur bezig is met een verbetering en welke niet]. Het mist echter nog een beetje technologie. Vorig jaar wist je pas wie een betere tijd zou rijden zodra de coureur start/finish passeerde. De teller die ze gebruiken op de Indianapolis Motor Speedway, waar je ziet waar een coureur zich bevindt, is goed.”

"Ik weet nog steeds niet hoe VeeKay in de laatste race Grosjean heeft bij- en ingehaald"

Zo zag Brown tijdens de laatste race Rinus van Kalmthout zijn eerste IndyCar-zege pakken, maar had hij geen idee hoe de Nederlander zijn achterstand op toenmalige leider Romain Grosjean weg had gepoetst: “Het product is geweldig, de coureurs zijn geweldig en het is in goede handen. Ook de kalender is goed, maar er kunnen nog wel wat verbeteringen worden doorgevoerd om de tv-show beter te maken. Ik weet bijvoorbeeld nog steeds niet hoe VeeKay in de laatste race Grosjean heeft bij- en ingehaald. Het gebeurde gewoon, en dat was echt een spannende race. Ze hebben dus wat meer data en voorspelbare informatie nodig. 'Dit gebeurt er op dit moment en VeeKay zou dit over 10 ronden kunnen doen', in plaats van dat ze het gewoon maar een beetje laten gebeuren. Dat is wel een onderdeel waar er nog een kans ligt en waar de sport wat meer drama en inzicht kan bieden om te zien hoe een race zich ontvouwt.”

Op de vraag of de IndyCar in dat opzicht het voorbeeld van de Formule 1 moet volgen antwoordt Brown: “Als je kijkt naar de Formule 1-uitzendingen van Sky en ziet hoe zij aan de hand van data het verhaal vertellen – heel eerlijk gezegd is een IndyCar-race vaak spectaculairder – en als je dan ziet hoe de Formule 1 kan laten zien dat ook een Formule 1-weekend heel spannend is… De uitzendingen maken er een best spannend verhaal van. Ik denk dat daar nog wel ruimte voor verbetering ligt [voor de IndyCar].”

Andersom kan de Formule 1 echter ook nog veel leren van de IndyCar vindt Brown: "Tegelijkertijd zijn er dingen als een helmcamera [in de IndyCar], wat echt fantastisch is en wat de Formule 1 ook zou moeten overnemen. Ik bevind me dus in de bevoorrechte positie om beide te zien en ik denk dat beide partijen van elkaar moeten leren.”