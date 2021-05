O’Ward pakt eerste IndyCar-zege, VeeKay in top tien

De race begon spectaculair met een flinke crash. Beide wagens van AJ Foyt Racing, beide wagens van Dale Coyne Racing, de Carlin van Conor Daly en de Andretti van Alexander Rossi waren direct uitgeschakeld.

Bij de herstart sloeg polesitter Scott Dixon direct een gaatje met teamgenoot Alex Palou, terwijl Jack Harvey voorbijging aan Pato O’Ward en Will Power. Na 50 ronden had Dixon een halve seconde marge op zijn achtervolger. Het tweetal had een voorsprong van vier seconden op Harvey. Niet veel later nam O’Ward de positie over van Power. Dixon, O’Ward en Pagenaud stopten in ronde 72, een ronde later gevolgd door Harvey, Power en Rahal. Newgarden bleef twee ronden langer buiten. Daarmee ging hij voorbij aan O’Ward en Power, om vervolgens soepel voorbij te steken aan Harvey.

In ronde 114 lukte het O’Ward eindelijk om Harvey te passeren, die niet veel later uitviel met een achterwielprobleem. Door de neutralisatie die volgde zocht iedereen weer de pits op. Power en Rahal kwamen door uitstekende stops op de tweede en derde plaats terecht. Bij de herstart hield Dixon de leiding in handen terwijl O’Ward buitenom Rahal dook. O’Ward zat in een lekker ritme en passeerde niet veel later ook Power. Ook Rahal ging voorbij aan Power waarna het duo op jacht ging naar Dixon. In ronde 141 was het pleit beslecht en pakte O’Ward de leiding in de race.

Doordat de teams de race wilden volbrengen met nog slechts een stop, liepen de rondetijden aardig op. Dixon en Rahal maakten in ronde 186 hun stop, waarbij Rahal terug op de baan zijn rivaal passeerde. O’Ward stopte een ronde later, waarna een volgende neutralisatie volgde toen het achterwiel van Felix Rosenqvist een eigen leven ging leiden. Sato en Newgarden lagen zo opeens aan de leiding, gevolgd door O’Ward, Rahal, Dixon en Pagenaud, die profiteerde van zijn vroegere stop.

Bij de herstart in ronde 197 ging Herta voorbij aan Pagenaud maar zag daarbij Power over het hoofd, die zijn wagen wonderwel uit de muur hield maar wel terugviel tot P14. Een handvol ronden later ging Newgarden voorbij aan Sato, niet veel later gevolgd door O’Ward. De Japanner stopte kort daarna voor de laatste maal. O’Ward verkleinde het gat naar de raceleider en na een gevecht van enkele ronden pakte de Mexicaan de leiding, om vervolgens direct een gaatje te slaan. O’Ward kwam met een voorsprong van een ruime seconde als eerste over de meet, gevolgd door Newgarden en Rahal. Dixon en Herta maakten de top-5 vol, gevolgd door Pagenaud, Palou en McLaughlin.

VeeKay reed de langste eerste stint van iedereen maar dat hielp hem weinig: hij kwam als vijftiende terug op de baan. Vervolgens werkte hij zich gestaag op naar voren en kwam uiteindelijk als negende over de meet, waarmee hij weer wat punten scoorde in het kampioenschap.

Na vier races staat Scott Dixon aan de leiding in het IndyCar-kampioenschap 2021. De Nieuw-Zeelander heeft 153 punten, 22 meer dan Patricio O’Ward. Alex Palou (127 punten) volgt als derde. Rinus VeeKay staat met 84 punten net buiten de top tien.

Uitslag