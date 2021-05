Voordat Sergio Perez in de vooruitblik van Red Bull Racing zijn vizier richt op Monaco, kijkt de Mexicaan eerst nog even terug naar het vorige raceweekend in Barcelona. De 31-jarige coureur kende er een moeizame kwalificatie, maar wist zich op zondag wel nog naar voren te rijden. Een vijfde plek en daarmee opnieuw de nodige punten voor Red Bull was uiteindelijk het eindstation.

“Het was een lastig weekend dat werd bemoeilijkt door de matige prestatie in de kwalificatie op zaterdag”, geeft Perez ruiterlijk toe. “Fysiek was ik niet helemaal honderd procent dus ik had het er niet heel gemakkelijk, maar ik ben nu weer helemaal de oude.” Hoogtepunt van Perez in Barcelona was een fraaie inhaalactie op Daniel Ricciardo, die in de eerste bochtencombinatie te grazen werd genomen door de Red Bull-coureur: “Ik mikte voor de inhaalpoging op de eerste bocht, maar de McLaren was heel snel op het rechte stuk dus dat maakte het wel wat lastiger. Uiteindelijk wist ik hem wel in te halen, maar toen was het al te laat in de race.”

Toegenomen vertrouwen in RB16B

Dit weekend moet het voor Perez dus beter gaan. Hoewel het krappe stratencircuit van Monaco een flinke uitdaging vormt, reist de Mexicaan met vertrouwen af naar het ministaatje aan de Cote d’Azur: “Ik voel me nu meer op mijn gemak in de auto. Ik hoop dat te kunnen laten zien in Monaco en op zaterdag een goed resultaat neer te zetten. Ik kijk echt uit naar de race, al helemaal omdat we er vorig jaar niet zijn geweest.”

Zoals Perez al even aanstipte ligt de focus in Monaco vooral op de kwalificatie op zaterdag, aangezien inhalen in de nauwe straten bijzonder lastig is. De Mexicaan hoopt er met een goede kwalificatie de basis te kunnen leggen voor een sterk resultaat op zondag: “Historisch gezien is Red Bull altijd al sterk geweest in Monaco, dus ik hoop dat we er voor de overwinning kunnen vechten. Je hebt veel vertrouwen in de auto nodig omdat elke fout er wordt afgestraft. Ik heb nu echter meer vertrouwen in de auto, dus ik hoop dat gedurende het weekend te kunnen laten zien. Daarnaast kijk ik er ook naar uit om de fans weer te gaan zien. De atmosfeer is zo anders als ze er niet bij zijn.”

Waar Max Verstappen in Monaco dus gaat voor zijn allereerste podiumfinish in zijn woonplaats, hoopt Perez er zijn eerste podiumfinish in dienst van zijn nieuwe werkgever te kunnen scoren. Een dubbele podiumfinish is dus het doel voor Red Bull, om daarmee ook de aansluiting te houden met Mercedes in de strijd om de wereldtitel: “Het is erg belangrijk om weekend na weekend te maximaliseren. Er liggen dit weekend nog flinke uitdagingen voor ons en het jaar is nog lang, dus dat vergt de volle honderd procent van iedereen binnen het team om die titel binnen te halen.”