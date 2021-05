De Grand Prix van Monaco werd vorig jaar niet verreden vanwege het coronavirus, maar dit weekend keert de Formule 1 weer terug naar het ministaatje aan de Cote d’Azur. Vanwege de pandemie zal echter maar een beperkt aantal toeschouwers worden toegelaten tot de tribunes, terwijl de welbekende feestjes op en naast de baan na afloop uit zullen blijven.

Monaco is een race die het naast de actie op de baan vooral ook van de atmosfeer eromheen moet hebben. Hoewel de Formule 1 al een tijdje gewend is om zonder of met een beperkt aantal toeschouwers te racen, vreest Daniel Ricciardo dat het gebrek aan fans dit weekend extra voelbaar zal zijn wanneer het prinsdom stiller zal zijn dan normaal. Het circuit is namelijk ook dé plek op de kalender waar de fans het dichtst bij de coureurs kunnen komen, gezien het feit dat de paddock naast de haven ligt en het circuit na afloop van de sessies ook weer wordt geopend voor het publiek en het verkeer. Hoewel het voor de coureurs vaak hectische taferelen oplevert, denkt Ricciardo die bijzondere sfeer wel te gaan missen.

“De baan zelf is zo intens dat die altijd 10 uit 10 zal scoren, dus in de auto zal het nog steeds net zo’n hoogtepunt als altijd worden”, blikt Ricciardo vooruit. “De opbouw ernaartoe, wanneer je in feite door het publiek en langs de fans naar de pits loopt om in je auto te klimmen, het is altijd al een beetje chaotisch om daar te komen. Je hartslag ligt dan al wat hoger, waarna het circuit de rest doet. Misschien zal het nu iets kalmer zijn voor de storm.”

“Ik kijk er dan ook naar uit om er naartoe te gaan, maar ik ben ook een beetje bang om niet te opgewonden te raken. Die atmosfeer, het hele plaatje met de boten en alles, de mensen op de baan aan het einde van de dag die aan het drinken en aan het feesten zijn. Het feit dat we dat niet of nauwelijks gaan hebben dit jaar zal er denk ik voor gaan zorgen dat het een beetje leeg zal voelen. Voor al het gedoe in de auto zit het wel snor denk ik.”

De vrees van Ricciardo wordt beaamd door McLaren-teamgenoot Lando Norris: “Het is het eerste stratencircuit waar we sinds covid naartoe gaan”, blikt de Brit vooruit. “We zijn er in bepaalde opzichten wel aan gewend geraakt dat er niet veel fans zijn, maar als je naar Monaco gaat weet je dat de helft van al het spektakel wordt veroorzaakt door alles wat naast de baan gebeurt.”

“Het is dus een beetje afwachten. Ik weet zeker dat het niet zo glorieus en spectaculair als normaal gaat zijn, maar het is wel absoluut een van de beste races.”