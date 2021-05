Ziggo komt met statement over verlies van F1-uitzendrechten

Eerder op de dag kon Motorsport.com al melden dat de geruchten over het naderende einde van het Formule 1-tijdperk bij Ziggo kloppen. De huidige rechtenhouder heeft het contract niet kunnen verlengen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de deal over naar de Scandinavische NENT Group, die middels Viaplay de Formule 1 gaat uitzenden in Nederland.

Ziggo bevestigt dat de verlenging van het contract er niet in zat en dat er na negen jaar een einde komt aan de uitzendingen van de Formule 1. In een kort statement meldde de uitzendpartij: “Formule 1 zal vanaf maart 2022 verhuizen naar een andere zender. Ziggo Sport heeft dan negen jaar met veel plezier Formule 1 uitgezonden en is er trots op dat Formule 1 zo lang via Ziggo Sport de kijker bereikte."

De reden voor het afhaken van de aanbieder is financieel van aard, zo wordt duidelijk: "Helaas zijn de tarieven voor Formule 1 in de afgelopen negen jaar zo sterk gegroeid dat het voor Ziggo Sport helaas niet langer mogelijk was om Formule 1 te behouden.”

Er was veel belangstelling voor de Formule 1-rechten in Nederland, mede door de hoge verwachtingen rondom Max Verstappen voor de komende jaren. Naar verluidt heeft de NENT Group zo’n 25 miljoen euro neergeteld. Naast Ziggo was ook RTL in de race, maar hun bod was niet voldoende.

De komende maanden zal meer duidelijk worden over de invulling van de programmering van NENT, een nieuwkomer op de Nederlandse markt. De gesprekken met commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij zouden al geopend zijn.

Motorsport.com heeft contact gezocht met de NENT Group voor een reactie op de berichtgeving maar de vermeende nieuwe rechtenhouder heeft vooralsnog niet gereageerd.