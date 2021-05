De Formule 1-rookies van 2021 hebben stuk voor stuk al wat tegenslagen te verwerken gehad: Yuki Tsunoda crashte in de kwalificatie op Imola, Mick Schumacher ging in de fout tijdens de Safety Car-periode op datzelfde circuit. Van de debutanten heeft Nikita Mazepin echter nog het meeste werk aan de winkel. Hij crashte onhandig in zijn allereerste raceronde in Bahrein, spinde diverse malen in trainingen - tot grote frustratie van zijn collega’s - en kwam in Imola ongelukkig in aanraking met Nicholas Latifi.

De Haas F1-coureur stond, als zoon van een Russische miljardair, al voor zijn Formule 1-debuut in de spotlights. Tel daarbij de controverse rond een Instagram-video op en de bodem voor critici was direct gevoed. Op social media krijgt de Rus week in, week uit enorm veel negativiteit over zich heen. Geen wonder dat teambaas Guenther Steiner zei: “De critici… Er zijn altijd meer nee-schudders dan ja-knikkers. Het gaat er niet om hoe je valt, het gaat erom hoe je weer opkrabbelt.”

Nikita Mazepin, Haas F1 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin is zich ervan bewust dat hij vele volgers van de Formule 1 zal moeten overtuigen en heel wat moet laten zien om hun mening te veranderen. Motorsport.com sprak met de jonge rookie over zijn lastige start in de F1-paddock: “Het is niet gemakkelijk, maar om heel eerlijk te zijn had ik ook niet verwacht dat het makkelijk zou zijn. Wanneer er in de hele wereld maar twintig stoeltjes beschikbaar zijn, dan is er een reden voor waarom het niveau zo hoog ligt en waarom er zoveel van je verlangd wordt. De Formule 1 is heel speciaal: het maakt niet uit om welke positie je vecht maar iedereen is ontzettend goed. Het is dus altijd lastig, of je nu knokt voor P1, P10 of P20. Dat is nieuw voor me, net als natuurlijk de verschillen tussen de wagens. Dat verschil was in de Formule 2 en Formule 3 veel kleiner.”

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix en Mick Schumacher, Prema Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Gebrek aan ervaring geen excuus voor Mazepin

Mazepin maakte zijn F1-debuut met zeven seizoenen in de autosport op zak, met daarin twee zeges in het FIA Formule 2-kampioenschap (vijfde in de eindstand in 2020) en vier overwinningen in de GP3 (tweede in de eindstand in 2018). Aangezien de wintertest was teruggebracht tot slechts drie dagen per team, en de vrijdagtrainingen dertig minuten ingekort zijn, is het begrijpelijk als hij dat als excuus zou aandragen. Dat argument veegt Mazepin resoluut van tafel: “In de F2 hadden we slechts 45 minuten vrije training met één bandencompound, waarna we in de kwalificatie een andere compound gemonteerd kregen. Ik en mijn mede-rookies komen uit een veel lastigere situatie. Hier kan je tenminste wat meer ronden maken voordat je begint aan de kwalificatie en race.”

Desondanks erkent hij dat de overstap van F2 naar F1 hem zwaar valt. Zijn prestaties zijn direct te vergelijken met teamgenoot Mick Schumacher, die dit jaar eveneens zijn debuut maakt. Mazepin heeft vooral moeite om aan het begin van het weekend op snelheid te komen: “We begonnen de weekenden vrij ver van waar we wilden staan, want de auto is lastig”, zegt hij. “Aan het einde van het raceweekend hebben we steeds het gevoel dat we een of twee sessies te laat zijn met de kennis die we vergaard hebben. We zouden willen dat we VT1 en VT2 konden beginnen met die ervaring. Dan zouden we een flinke stap maken, maar je moet jezelf eraan herinneren dat waarschijnlijk iedereen dat gevoel heeft! Het hoort bij de sport dat je op maandag altijd weet wat je in de race op zondag beter had kunnen doen.”

Nikita Mazepin, Haas VF-21, na zijn crash in de openingsronde Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Na zijn vroege exit in Bahrein volbracht Mazepin in Imola, Portimao en Barcelona de volledige raceafstand. In de beginfase van de races mengde hij zich nog enkele malen in duels met andere rijders uit de achterhoede, alvorens ze met hun betere snelheid een gat sloegen en Mazepin achterlieten: “Ik wil eerlijk zijn en erkennen dat na de eerste tien tot vijftien ronden mijn race gesetteld is. Met de huidige snelheid gebeurt er dan niet veel meer. Na dertig ronden realiseer je je dat je pas op de helft bent! Ik ben nog zo nieuw dus ik vind het nog leuk om te rijden, dus het is niet vervelend. Er zijn voldoende dingen om je mee bezig te houden tijdens de race. Je kunt de concentratie niet verliezen als mijn engineer twee of drie keer per ronde wat tegen me zegt. Dan zijn er nog continu blauwe vlaggen en pitstops. Het is heel anders dan F2, waar je steeds bezig bent met bandenmanagement. Ook de snelheid is natuurlijk heel anders.”

Na de shock in Bahrein leerde hij snel dat hij niet te veel moet willen: “Het ergste dat je kunt doen is te hard proberen en vervolgens daardoor de race niet finishen. Met mijn ervaring is elke ronde in de F1 waardevol. Ik leer over de banden, ik wen aan de karakteristieken van de auto - die naar alle eerlijkheid erg lastig te besturen is - maar elk weekend zie ik veel verbeterpunten. Dat is een leerschool die iedereen doormaakt.”

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Copy-paste van F2-debuutjaar

Er is een interessante parallel te ontdekken tussen de twee seizoenen van Mazepin in de Formule 2 (in 2019 met ART en in 2020 met Hitech) en zijn F1-debuut. Bij ART had hij grote moeite en miste hij vertrouwen in snelle bochten door de puntige afstelling. Teamgenoot Nyck de Vries, die zich overduidelijk veel prettiger voelde bij een instabielere achterkant, floreerde en pakte de titel. Bij Hitech werkten de engineers hard om een stabielere achterkant af te leveren. Al in de vierde race had hij zijn beste resultaat van het gehele jaar ervoor geëvenaard. In race vijf stond hij op het podium, twee races later won hij. In hoeverre denkt hij dat dat scenario uit 2019 overeenkomt met zijn huidige situatie in de F1? “Om heel eerlijk te zijn is het copy-paste. De waarheid is dat ik dat in het tweede seizoen [in F2] niet heb opgelost, de mensen om me heen hebben dat gedaan. Ik ben niet als engineer opgeleid om in staat te zijn dat hier te reproduceren, want in de F1 zijn er honderd meer tools die je kunt gebruiken om hetzelfde effect te bereiken. Ik vond het destijds gewoon ongelofelijk hoeveel verschil die vijf personen om me heen konden maken. Als coureur zat ik in dat tweede seizoen achter het stuur van een heel andere F2-wagen.”

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het goede nieuws is dat Mazepin bij Haas een klein leger aan engineers tot zijn beschikking heeft. Hij voelt de steun en begeleiding, ook al heeft dat nog niet geresulteerd in de gewenste resultaten: “De menselijke kant en de werkrelatie is al op orde. Het is geen verrassing dat dit de beste engineers zijn waarmee ik ooit gewerkt heb. Zij verkeren echter ook in een lastige situatie want zij moeten het doen met de middelen die hen gegeven worden. We hebben niet het ultieme pakket, waardoor de wagen al erg lastig is om mee te werken. Het zijn zeer ervaren gasten, maar we bevinden ons nog in het proces om te achterhalen welke afstelling voor mij werkt. Ik ga niet liegen: ik ben nog niet erg blij geweest met de auto. Ik zie dingen op de data waarvan ik niet begrijp waarom de auto niet op een bepaalde wijze presteert. Die dingen zie ik dan niet terug aan de andere kant van de pitbox. We moeten dus afwachten.”

Nikita Mazepin, Haas F1, in de cockpit Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoewel hij niet helemaal tevreden is met zijn wagen, herhaalt hij dat hij vanuit het team alle ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. “Ten opzichte van de Formule 2 is het een enorm grote stap. Veelal een positieve stap, want er zijn meer mensen die je kunnen helpen wanneer je onzeker bent over een racelijn of een bocht. Er staat meer hulp voor je klaar, die zich baseert op data en ervaring. Het is geweldig om daarvan gebruik te kunnen maken. En ik kan enkel gissen hoe dat is bij een team dat twee- of driemaal zo groot is.”

Daar heeft de Moskoviet al enige ervaring mee. Hij was drie jaar testrijder bij Force India en testte enkele malen de kampioensbolide van Mercedes. “Ik kan het moeilijk onder woorden brengen, het enige dat ik kan zeggen is dat het verschil enorm groot is”, zei hij toen we hem vroegen om zijn Haas te vergelijken met de Mercedes. “De Mercedessen waarin ik gereden heb waren perfect in balans. Je kunt je wel voorstellen hoe goed dat voelt en hoe leuk het is om daarmee te rijden! Deze auto’s geven je zoveel vertrouwen en consistentie. Het was een leuke en nederige ervaring, want het was gewoon ontzettend leuk om in te rijden.”

Nikita Mazepin, Mercedes AMG F1, tijdens een F1-test in Barcelona Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Binnenkort op gelijke hoogte met Mick Schumacher

In Schumacher treft Mazepin een teamgenoot waarmee hij in de F2 regelmatig stevige gevechten had: “Mick en ik gaan prima door een deur”, aldus de Rus. “We doen ons best om het team qua auto de best mogelijke richting op te sturen, maar er is natuurlijk niet veel mogelijk aangezien de auto [qua ontwikkeling] grotendeels hetzelfde blijft. Het ontbeert ons over het algemeen aan downforce ten opzichte van andere wagens, met name op de high downforce-circuits. De sfeer binnen het team is tot op heden zeer gezond en ik kijk ernaar uit om op dezelfde wijze mijn uiterste best te blijven doen.”

Hij realiseert zich dat hij momenteel minimaal een halve seconde pure snelheid moet vinden om het zijn teamgenoot lastig te maken. Bij het aansnijden van dit onderwerp wordt Mazepin voor de enige keer in het interview wat feller: “Ik word iedere ochtend wakker met datzelfde doel voor ogen. Maar ik denk dat het op zeer korte termijn een intens duel wordt. Dat zeg ik je.”

Mick Schumacher, Haas VF-21, in gevecht met Nikita Mazepin, Haas VF-21 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ik ben ook maar een mens”

Op de baan heeft hij zijn doelen helder. Naast de baan heeft hij de afgelopen periode heel wat te verduren gehad. Wat is zijn mening over social media en hoe kan hij de meningen over hem doen veranderen? “Iedereen heeft vanuit social media-perspectief goede en slechte tijden gekend. Zelfs de personen waar iedereen van houdt, krijgen op een bepaald moment haat te verduren. Het hoort absoluut bij deze sport. Het is een platform dat men op een goede en kwade manier kan gebruiken. Ik heb altijd geweten dat social media geen plek zijn om je zelfvertrouwen op te poetsen. Ik focus me gewoon op mijn taken. Ik weet zeker dat dingen veranderen naarmate ik langer in de Formule 1 rijd en de resultaten beter worden.”

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Met zijn 22 jaar heeft hij de tijd aan zijn zijde. Voelt hij zich sneller volwassen worden, door deze ervaringen in de Formule 1 en online? “Zeker. Het is geen gemakkelijk ritje maar wanneer het leven het zwaarst is, leer je het meest. Persoonlijk vind ik dat ik in mijn racecarrière al heel veel zeer succesvolle jaren heb gekend, maar er waren er ook een paar zeer uitdagend. De ervaring die je opdoet in deze lastigere perioden is veel waardevoller dan wanneer je wint. In de racerij draait veel om het psychologische spelletje. Deze momenten hebben me sterker gemaakt. Uiteindelijk ben ik ook maar eens mens. Niet anders dan de mensen die dit lezen.”

Ondanks de moeizame start van zijn seizoen is Mazepin zeer gedreven om er een succes van te maken. Hij accepteert dat hij momenteel onderaan de tabellen staat en dat de enige weg de weg naar boven is: “Dat is exact hoe ik het zie, net als de mensen om me heen. Het kan alleen maar beter gaan, en dat zal ook het geval zijn. Daar draait het om in de sport en in het leven: uitdagingen overwinnen. Daarom kijken mensen graag naar sport. Als alles goed zou gaan, zou niemand op zondag opstaan om een race te kijken, toch?”

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images