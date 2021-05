Ziggo Sport heeft sinds 2013, destijds nog onder de naam Sport1, de rechten van de Formule 1 in handen. Het huidige uitzendcontract loopt eind dit seizoen af. Meerdere partijen zouden belangstelling hebben getoond in de uitzendrechten, zeker nu de sport de afgelopen jaren door de opmars van Max Verstappen enorm populair geworden is. Het hoogste bod kwam uiteindelijk van de NENT Group. De Scandinavische tv- en streamingsdienst timmert de laatste jaren flink aan de weg. Zij hebben de Formule 1-rechten in veel Noordse landen al in handen en zakken nu af naar Nederland.

Formule 1 weg bij Ziggo: Ziggo bevestigt afscheid van F1: “Tarieven te sterk gegroeid”

Viaplay

Met hun bod van naar verluidt zo’n 25 miljoen euro per jaar heeft NENT de concurrentie flink achter zich gelaten. De Nederlandse Formule 1-liefhebber zal daardoor volgend jaar moeten afstemmen op Viaplay, de eigen streamingdienst van NENT waar vanaf 2022 dus ook de Grands Prix te zien zullen zijn. Als alternatief blijft in Nederland waarschijnlijk ook een abonnement op F1 TV Pro een optie. De officiële streamingsdienst van de Formule 1 verdween in Duitsland nadat het commerciële Sky de rechten overnam van RTL Deutschland, maar voorlopig wijst niets erop dat de dienst ook in Nederland gaat verdwijnen.

De verwachting is dat de huidige commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij eveneens de overstap gaan maken. Het is nog onduidelijk in hoeverre dat ook geldt voor het studiopresentatieteam Rob Kamphues en Robert Doornbos. De exacte invulling van de programmering en de roll-out van het zenderpakket zal in de komende maanden duidelijk worden.

Wat is de NENT Group?

De NENT Group is een in Stockholm gevestigde uitzendpartij en streamingsdienst en heeft in Noord-Europa de uitzendrechten van vele grote sportcompetities in handen, onder meer de Bundesliga, Champions League en meer. Ook de rechten voor diverse racekampioenschappen zijn reeds bemachtigd. Het bedrijf heeft als doel om de komende jaren uit te groeien tot de grootste streamingsdienst voor sport en televisie in Europa. Ze bieden meerdere betaalde video-on-demand diensten aan, met onder meer een sportpakket. Daar zijn vele sportkampioenschappen te volgen.

De Nordic Entertainment Group (NENT) heeft reeds de Formule 1-uitzendrechten in veel Noordse landen in handen, waaronder Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland. De organisatie neemt per 2022 ook de uitzendrechten voor Finland en Polen over. NENT wil de komende jaren verder uitbreiden in Europa, onder meer in Nederland.

Motorsport.com heeft NENT gevraagd om een reactie maar zij hebben tot op heden nog niet gereageerd.