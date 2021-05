Wat Barcelona ons heeft geleerd over de verwachtingen voor Monaco

Het 3,337 kilometer lange – of beter gezegd korte – circuit van Monaco vergt een heel andere aanpak dan al die andere circuits op de kalender. In het prinsdom draait het namelijk allemaal om vertrouwen in de auto, een sterk chassis, uitstekende tractie en goede remmen. Teams schroeven in Monaco zoveel downforce op de auto als maar kan, waardoor de onderlinge verhoudingen op het kortste circuit van de F1-kalender er vaak heel anders zijn dan op de overige circuits. De hoeveelheid vermogen speelt er een minder grote rol, evenals de efficiëntie van de aerodynamica. Allemaal factoren die de Grand Prix van Monaco er zo tussenuit laten springen op de kalender.

Ondanks het feit dat Monaco zo uniek is, weten we toch ieder jaar weer een beetje wat we qua prestaties kunnen verwachten op het krappe stratencircuit. De derde sector van het circuit van Barcelona – al jarenlang de baan die vóór Monaco op de kalender staat – geeft ons namelijk al een goed beeld van hoe de auto’s presteren op een bochtig, technisch gedeelte waar de snelheden niet al te hoog liggen. De bochten in de laatste sector en de krappe chicane op het Catalaanse asfalt vormen een soort mini-Monaco, maar dan zonder de vangrails en net iets minder glamour. Wie in Spanje snel is in de laatste sector, staat er doorgaans ook goed voor in Monaco.

Monaco's meest bizarre oplossingen voor het downforceprobleem

Dus hoe waren de onderlinge verhoudingen in Spanje? Wie een blik werpt op het tijdenlijstje van alleen de derde sector tijdens de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix ziet dat Red Bull er het beste voor stond, gevolgd door Mercedes op een ruime tiende. Ferrari bezet met de SF21 de derde plek.

Tijden Sector 3 - Kwalificatie Grand Prix van Spanje

Red Bull 26,295s Mercedes 26,400s Ferrari 26,580s Alpine 26,632s McLaren 26,782s AlphaTauri 26,827s Aston Martin 26,923s Williams 27,131s Alfa Romeo 27,164s Haas 27,311s

Na twee nederlagen op rij in Portugal en Spanje lijkt Red Bull er afgaande op de sectortijden van Barcelona goed voor te staan voor de komende race in Monaco. Ook Sergio Perez kan niet ontkennen dat zijn team met de RB16B volop kans maakt in de vijfde race race van het seizoen: “Ik kijk enorm uit naar Monaco, vooral met deze auto”, blikt de Mexicaan vooruit. “Ik denk dat we kans maken om de race te winnen.”

Ook Mercedes denkt dat Red Bull in Monaco in het voordeel zal zijn, vooral omdat de renstal uit Milton Keynes over meer downforce lijkt te beschikken: “Ik zou waarschijnlijk wel zeggen dat Monaco Red Bull op papier beter ligt dan ons”, vertelt Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes. “We hebben gereden met onze maximale downforce-vleugel en zagen het [in Spanje] op vrijdag ook op hun auto, maar ze hebben er niet mee geracet. Dat houdt in dat ze nog wel wat meer downforce op de auto kunnen schroeven. Op papier zijn zij waarschijnlijk dan ook in het voordeel.”

Strijd achter Red Bull en Mercedes

Ook achter Red Bull en Mercedes belooft de strijd weer interessant te worden dit weekend. Zo staat McLaren er na vier races het beste voor in de strijd om de middenmoot, maar lijken Ferrari en Alpine meer op hun gemak als het aankomt op de langzamere, technische gedeeltes van het circuit.

“Het feit dat je een goede downforce hebt in die laatste sector geeft wel een goed gevoel. Dan kun je met een gerust hart afreizen naar Monaco omdat je in Barcelona graag snel bent in de derde sector”, vertelt Ferrari-coureur Carlos Sainz, die zich echter nog niet helemaal rijk rekent. “Tegelijkertijd is Monaco ook weer heel specifiek met de afstelling van de auto en het voorbereiden van de banden voor de kwalificatie. De auto’s zijn zo anders in Monaco dat het ook weer voor een ander beeld kan zorgen.”

Die mening van Sainz wordt gedeeld door Lando Norris, die denkt dat zijn team er dit weekend inclusief speciale livery beter voor kan staan dan de derde sector in Spanje doet vermoeden: “Het grote verschil tussen Monaco en de derde sector in Spanje is het feit dat we in Spanje met een heel andere afstelling rijden”, aldus Norris. “Het is daar veel meer gefocust op de eerste en tweede sector, waar de snelle bochten liggen. In Monaco is het heel anders omdat de snelheid daar een stuk lager ligt. De auto is daar ook een stuk zachter afgesteld met alle hobbels en alles. Het hele karakter van de auto verandert enorm, dus voor ons is het ook een stap in het onbekende met deze auto.”

Een ander uniek karakter van Monaco is het feit dat een coureur er eigenlijk een perfect en foutloos weekend nodig heeft, vertrouwen moet opbouwen, geen verkeer moet tegenkomen in de kwalificatie en tijdens de race ook niet geplaagd moet worden door een ongelukkige timing van een safety car. Een beetje geluk of pech is in Monaco al vaker namelijk net zo belangrijk gebleken als het hebben van de snelste auto, weet ook Shovlin: “Zelfs als je daar naartoe gaat met de beste auto en je over een goed pakket beschikt, is het nog steeds een verschrikkelijk lastige race om te winnen.”