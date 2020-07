Perez is besmet met coronavirus en mist de Britse GP

Perez moest donderdagmiddag al verstek laten gaan bij de traditionele persconferentie op het circuit van Silverstone. De Racing Point-coureur had voorafgaand aan het raceweekend al een eerste COVID-19-test ondergaan en de uitslag daarvan bleek ‘niet eenduidig’. Daardoor werd er op donderdag een tweede test afgenomen. De uitslag daarvan moest Perez in isolatie afwachten. Donderdagavond heeft de Formule 1 de uitslag van die tweede test officieel bekendgemaakt: de uitslag is zoals gevreesd positief.

Dit betekent dat Perez in isolatie moet blijven en de Grand Prix van Groot-Brittannië mist. Ook Racing Point heeft inmiddels bevestigd dat de Mexicaan niet zal instappen. "Maar onze intentie blijft wel om zondag met twee auto's te rijden. We zullen jullie op een later moment informeren over de vervolgstappen." Het team mag daarvoor een beroep doen op de reservecoureurs van Mercedes. Doordat Stoffel Vandoorne Formule E-verplichtingen heeft in Berlijn, lijkt Esteban Gutierrez een logische vervanger, al heeft Motorsport.com vernomen dat Nico Hülkenberg eveneens in beeld is.

Verder wordt er een bron- en contactonderzoek op poten gezet om in kaart te brengen met wie Perez allemaal in contact is geweest. Ernstige fysieke klachten heeft de coureur, die zich in Hongarije ook niet helemaal goed voelde, vooralsnog niet. "Sergio is fysiek in orde en mentaal ook. Wel zal hij zich natuurlijk conformeren aan alle richtlijnen van de gezondheidsinstanties en in zelfisolatie blijven. Veiligheid geniet de absolute prioriteit voor ons team en deze sport."

Formeel hebben de hoofdrolspelers nog geen streep door de tweede race op Silverstone gezet voor Perez, al zou hij volgens de Britse richtlijnen tien dagen geïsoleerd moeten blijven. In dat geval zou hij ook de zogenaamde 70th Anniversary GP missen.