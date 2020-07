Vettel: "Geen haast om over mijn toekomst te beslissen"

Ferrari kiest in 2021 voor Carlos Sainz naast Charles Leclerc en besloot het contract van Vettel niet te verlengen. De Duitser moet dus andere oorden opzoeken en was al in gesprek met Racing Point, waar hij mogelijk Sergio Perez zou kunnen vervangen. Gesprekken met Renault draaiden op niets uit, want de Frans constructeur verkoos om Fernando Alonso terug te halen.

Vettel stelde in Silverstone dat hij nog 'geen antwoord' heeft op vragen over zijn toekomstplannen. "Als ik het echt wist, zou ik het je vertellen, maar momenteel is dat nog niet zo. Het is waarschijnlijk realistisch om nog even te wachten. Er is geen haast bij. Het zou nog enkele weken kunnen duren. Ik wil er zeker van zijn dat ik de juiste beslissing neem. Er is niets veranderd. Ik wil vooral zelf de controle hebben over wat ik ga doen."

De grote vraag is natuurlijk of Vettel na 14 jaar de Formule 1 verlaat of toch nog een nieuw hoofdstuk aan zijn succesvolle carrière toevoegt. "Het is voor mij een nieuwe situatie en ik denk dat ik enkele nieuwe trucjes moet vinden om te onderhandelen. Het is zeker een uitdaging, maar de beslissing gaat er vooral over of ik blijf in F1 of iets anders ga doen. Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik nog veel in petto heb als ik over het juiste pakket beschik. Fysiek ben ik niet slechter dan voorheen. Ik voel me goed en heb nog veel te bieden. Het hangt allemaal af van de opties die op tafel liggen voor de toekomst. De grote verandering van de reglementen in 2022 zou heel leuk kunnen zijn. Of juist niet. Dat kunnen we nu nog niet echt zeggen. Als fan hoop je altijd dat de sport beter wordt. Maar of ik er dan zelf nog bij ben, weet ik dus nog niet."

Met medewerking van Jonathan Noble

