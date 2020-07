Verstappen: Misschien pas in 2022 echt spannende titelstrijd in F1

Verstappen staat na drie krachtmetingen derde, dertig punten achter Lewis Hamilton. Maar nog belangrijk dan die cijfers is het gevoel in de eigen auto. De balans in de RB16 is niet zoals gewenst en in Hongarije werkten de geïntroduceerde upgrades ook niet naar behoren. Helmut Marko liet na die bewuste race weten dat Red Bull op het goede spoor zit, al betekent dat nog niet dat alle problemen pardoes verholpen zijn. "Ik denk niet dat we het al helemaal hebben uitgevogeld, dat zeker niet. Maar dat kan ook niet in een week", aldus Verstappen tijdens een mediasessie met enkele vertegenwoordigers van de Nederlandse pers.

"Ik denk wel dat we de goede kant opgaan", belicht hij ook de iets positievere zijde. "We hebben dit weekend nieuwe veel onderdelen bij ons, ook dingen waarvan we zeker weten dat ze beter werken. Daarnaast hebben we bepaalde onderdelen mee die ons meer ideeën moeten geven over welke kant we op moeten. Maar hoeveel die upgrades hier concreet in rondetijd schelen, is op dit moment lastig te zeggen", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

'We hebben nog niet eens gezien hoe hard Mercedes echt kan'

Met die upgrades lijkt een podiumplek het hoogst haalbare op Silverstone. Zeker gezien de imponerende kracht van Mercedes in snelle bochten, waar de coureurs er in Engeland nogal wat van krijgen voorgeschoteld. Tijdens de races lijkt Red Bull wel iets beter bij de Zilverpijlen te kunnen blijven dan op zaterdag, al is dat beeld volgens Verstappen ook vertekend. "Ik denk dat we in de race nog niet eens hebben gezien hoe hard Mercedes echt kan gaan. Ze vertellen gewoon [via de boordradio] wat ik qua rondetijden rijd en passen zich daarbij aan om banden te sparen. Dan hoeven ze niet eens een seconde harder te rijden."

Die kracht van Mercedes heeft de recente F1-historie bepaald, sinds de intrede van het hybride tijdperk is er geen kruid tegen gewassen tegen het Zuid-Duitse merk. Het seizoen 2020 lijkt daar weinig verandering in te brengen en het volgende seizoen - door de beperkte doorontwikkeling - evenmin. Moeten we voor een spannende titelstrijd dan wachten op 2022, op de nieuwe reglementen? "Ja, dat denk ik wel. Absoluut. Vooral omdat je nu ook niet zo heel veel meer mag veranderen hè. Je kunt nog altijd wel bepaalde dingen doen, maar je gaat elkaar niet zo heel makkelijk meer inlopen", blijft Verstappen reëel. "Dan moet je maar hopen op de nieuwe reglementen, maar bij Mercedes zijn het natuurlijk ook geen pannenkoeken. Dus dat zullen ze waarschijnlijk ook wel goed voor elkaar krijgen."