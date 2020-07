Kwalificatie F1 Grand Prix van Groot-Brittannië – Starttijd, waar te zien, welke zender en meer

Na een dubbele ronde op de Oostenrijkse Red Bull Ring, gevolgd door de Grand Prix van Hongarije, mocht het Formule 1-circus genieten van een weekje rust. De gehele karavaan is doorgereisd naar Engeland, waar dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden. Het historische circuit van Silverstone, gevestigd op een voormalig militaire vliegbasis, lijkt Mercedes op het lijf geschreven. De snelle bochten en de rechte stukken pasten in het verleden uitstekend bij de karakteristieken van de Zilverpijl. Getuige de topvorm waarin de kampioensformatie verkeert – of het gebrek aan vorm bij de voornaamste rivalen Ferrari en Red Bull Racing – reizen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als favorieten af naar Silverstone.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië?

Datum: Zaterdag 1 augustus 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

Starttijd lokale tijd: 14.00 uur

Op zaterdagmiddag 1 augustus om 15.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie voor de Britse Grand Prix van start. Ondanks het uur tijdverschil tussen het Europese vasteland en Groot-Brittannië houdt de Formule 1 vast aan de gebruikelijke Europese starttijd. Dat houdt in dat de coureurs volgens de lokale tijd een uur eerder aan hun kwalificatie beginnen. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. In de achttien minuten durende Q1 vallen de langzaamste vijf rijders af. Vervolgens gaat de klok op nul en krijgen de overgebleven coureurs vijftien minuten de tijd om een snelle ronde neer te zetten. Wederom vallen de vijf langzaamste rijders af. In Q3 mogen de tien snelste mannen de startvolgorde bepalen.

In het Formule 1-seizoen 2020 heeft Mercedes tot op heden de toon gezet in de kwalificatie. Alle pole-positions gingen naar het team uit Brackley. Valtteri Bottas noteerde in de seizoensopener op de Red Bull Ring de snelste kwalificatietijd. Voor de Grands Prix van Stiermarken en Hongarije ging zijn teamgenoot en huidig WK-leider Lewis Hamilton er met de pole-position vandoor.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië is via de Nederlandse televisie op twee manieren te zien: via Ziggo Sport en RTL Deutschland. Voor een uitzending met Nederlands commentaar kan je terecht bij Ziggo. De uitzending begint om 14.00 uur. Klanten van deze aanbieder kunnen de Formule 1-kwalificatie live kijken via kanaal 14. Wie de extra betaalmodule Ziggo Sport Totaal heeft afgesloten, kan ook via het speciale ‘Racing’-kanaal kijken. De kosten hiervoor bedragen 14,95 euro per maand. Deze betaalmodule is ook verkrijgbaar wanneer je geen Ziggo-klant bent. Met dit pakket krijg je zes extra sportzenders, waaronder het kanaal om Formule 1 te kijken. De live-uitzending van kwalificatie wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing vanuit de studio. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos bespreken de actualiteit en hun verwachtingen. Olav Mol verzorgt het commentaar bij de kwalificatie.

Het alternatief is RTL Deutschland. De Duitse commerciële zender heeft tot het eind van dit seizoen de rechten voor de Formule 1 in handen. Zij zenden de kwalificatie eveneens live uit. De uitzending start een kwartier voor aanvang van de kwalificatie en eindigt om 16.10 uur. Dit kanaal is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 47. Ziggo-kijkers kunnen terecht op kanaal 58. Via Tele2 kijk je RTL Deutschland op kanaal 223, met T-Mobile Thuis via zendernummer 397.

Kan ik de kwalificatie streamen?

Heb je geen televisie in de buurt maar wil je toch de kwalificatie live volgen? Dan kan een streamingsdienst een oplossing zijn. Voor de Nederlandse markt zijn er twee mogelijkheden. De eerste optie is de streamingsdienst van de officiële Formule 1-organisatie: F1 TV Pro. Dit betaalpakket kost 64,99 euro per jaar en biedt je de mogelijkheid om alle F1-trainingen, kwalificaties en races live te streamen op je smartphone, tablet of pc. Ook krijg je toegang tot livetiming van de sessies, boordradio’s en onboardcamera’s van alle coureurs. Via F1 TV Pro kan je zelf kiezen naar welke commentator je het liefste luistert.

De tweede mogelijkheid is via Ziggo. Zij bieden de streamingsdienst Ziggo Sport Go aan. De kosten voor dit abonnement bedragen 9,95 euro per maand. Je krijgt de beschikking over zes sportzenders, waaronder het speciale ‘Racing’-kanaal waar alle sessies live worden uitgezonden. Dit abonnement werkt op je smartphone, laptop en tablet en is in heel Europa beschikbaar.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Wanneer je geen televisie in de buurt hebt en ook geen streamingsdienst beschikbaar hebt, dan kan je altijd nog terecht bij het liveblog van GPUpdate.net. Via het liveblog van de kwalificatie wordt je middels tekstuele updates volledig op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op en rond de baan. Uiteraard houdt de redacteur van dienst je op de hoogte van de gereden rondetijden van Max Verstappen en zijn collega’s. Ook komen de leukste posts op social media voorbij, evenals standen, uitslagen en reacties van de hoofdrolspelers. Het liveblog op GPUpdate.net start rond 14.45 uur en is te vinden via een oranje balk bovenaan de homepage.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Kort na afloop van de kwalificatie brengt het officiële Formule 1 YouTube-kanaal een video uit met daarin de hoogtepunten van de sessie. Deze clip duurt tussen de vijf en tien minuten en beschikt over de belangrijkste momenten van de kwalificatie, met hoogte- en dieptepunten, opvallende momenten en incidenten. De volledige uitslag wordt besproken. Later op de dag brengt het kanaal ook een onboardvideo uit van de polesitter.

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië Nederlandse tijd - 31 juli tot 2 augustus 2020

Vrijdag

Vrije training 1: 12.00 uur – 13.30 uur

Vrije training 2: 16.00 uur – 17.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag