Perez: "Heb stabielere achterkant van auto nodig dan Verstappen"

Perez heeft dit seizoen na jarenlang trouwe dienst bij Force India en Racing Point eindelijk weer de kans bij een topteam gekregen. De Mexicaan had vooraf hoge verwachtingen, maar moet erkennen dat de eerste maanden in Milton Keynes met horten en stoten zijn verlopen. "Deze overstap heeft meer aanpassing gevergd dan vooraf gedacht en daardoor duurt het proces ook langer dan gedacht", laat de huidige nummer vijf uit het wereldkampioenschap weten. "Ik heb mijn snelheid bij vlagen al wel kunnen tonen, maar de consistentie ontbreekt er nog aan."

Perez heeft in zijn eerste maanden bij Red Bull Racing tweemaal het ereschavot mogen bezoeken, met de zege in Azerbeidzjan als onbetwist hoogtepunt. Daar staat tegenover dat de tweevoudig GP-winnaar in kwalificaties nog iets tekortkomt en dat hij in onder meer Oostenrijk worstelde. "Maar dat komt ook doordat eigenlijk alles anders is in dit team. Niet alleen de mensen en de auto, maar natuurlijk ook de motor. Ik kan niet al te veel in details treden, maar ook dat is heel anders dan wat ik gewend ben en vergt dus weer aanpassing van mijn rijstijl."

Doordat Perez de handen meer dan vol had aan die aanpassingen, volgde hij Verstappen in de eerste maanden nog grotendeels qua afstelling. "Maar beetje bij beetje volg ik nu steeds meer mijn eigen weg. Ik test verschillende dingen en probeer dat tot een succes te maken. Doordat we zo weinig rijtijd hebben, is het alleen lastig om verschillende richtingen tijdens hetzelfde raceweekend uit te proberen en dat is natuurlijk wat je graag wilt. Sowieso is het hele traject een stuk lastiger gebleken doordat we maar weinig tijd meer in de auto hebben dit jaar." Testen met de 2021-auto is er op twee filmdagen na namelijk niet bij en de vrijdagse trainingen zijn dit jaar ieder met een half uur ingekort.

Naast het finetunen met de afstelling blijkt Perez sowieso iets andere dingen van de bolide nodig om snel te gaan te hebben dan zijn teamgenoot. Het is geen geheim dat Verstappen aardig uit de voeten kan met een wispelturige achterkant - zie ook het grote verschil met Alexander Albon vorig jaar - en dat blijkt ook uit de vergelijking met Perez. Gevraagd of er verschillende wensen zijn ten opzichte van Verstappen, laat Perez namelijk weten: "Ja, er zijn wel enkele verschillen. Zo heb ik graag een stabielere achterkant vergeleken met Max, vooral in medium-speed en high-speed bochten. Dat geeft mij toch iets meer gevoel in de auto en dat vind ik prettiger. Het is ook een aspect waar we momenteel nog hard aan werken achter de schermen." In dat opzicht is het nog een geluk bij een ongeluk voor Perez dat de achterkant van de RB16B al een stuk stabieler is dan die van diens voorgangers, de auto's waar Albon en Pierre Gasly behoorlijk mee worstelden als teamgenoten van Verstappen in 2019 en 2020.

Het volledige interview met Sergio Perez over zijn eerste maanden bij Red Bull Racing verschijnt aankomend weekend op Motorsport.com Nederland.