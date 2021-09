Zhou favoriet voor zitje naast Bottas bij Alfa Romeo

Zhou kent een goed seizoen op het tweede niveau en heeft flink wat steun van Chinese sponsoren. Hij is daarmee een interessante optie voor het Alfa Romeo-zitje naast Valtteri Bottas. Bronnen suggereren dat de deal bijna rond is. Vasseur stelt echter dat Alfa Romeo nog geen beslissing genomen heeft en dat men wil afwachten hoe de Chinees zich de rest van het seizoen ontwikkelt in F2. Naast Zhou is ook Sauber-talent Theo Pourchaire een interessante toevoeging. Verder heeft ook Antonio Giovinazzi, de huidige coureur, de hoop op een langer verblijf nog niet opgegeven. De Italiaan kende afgelopen weekend in Monza een sterke kwalificatie.

Gevraagd of Zhou op de shortlist van Alfa Romeo staat, zei Vasseur: “Zhou doet het goed in F2, hij staat zeker op de lijst. Niet alleen het feit dat hij uit China komt, hij is ook een topper in F2. Hij heeft races gewonnen en volgens mij kijken alle F1-teams naar zulke rijders. We hebben nog vier events te gaan in F2. Ze gaan nu terug naar circuits die standaard zijn. De jonge rijders in F2 krijgen meer ervaring, dan kennen we de verhoudingen beter. Binnen twee of drie weekenden weten we hoe de jongelingen van de klasse er voorstaan.”

Pourchaire niet te vroeg brengen

Zhou staat momenteel tweede in het F2-klassement achter Oscar Piastri. Vasseur denkt dat Alfa Romeo tot na de F2-races in Sochi kan wachten met het nemen van een beslissing. Hoewel Pourchaire ook bezig is aan een sterk seizoen in F2, denkt Vasseur dat een gebrek aan F1-ervaring een factor is om de Fransman nog een jaar te laten groeien op het tweede niveau.

“We moeten Theo de tijd geven om beter te worden, niet alleen om snelheid op te bouwen. Hij heeft die snelheid zeker, maar het gaat ook om een vorm van opleiding”, vertelde Vasseur. “Hij is twee maanden geleden zeventien geworden, de Formule 1 is heel complex. We hebben maar heel weinig testdagen, volgend jaar krijgen we een volledig nieuwe auto en zouden we met betrouwbaarheidsproblemen te maken kunnen krijgen. Het betekent ook dat we in Bahrein waarschijnlijk nog maar weinig kilometers kunnen maken. Daar moeten we rekening mee houden. Dat is voor coureurs nooit eenvoudig, maar we moeten ze zeker de tijd geven.”

Pourchaire werkte vorige maand in Hongarije zijn eerste F1-test af met een oudere wagen.