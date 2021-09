Verstappen en Hamilton reden elkaar in Monza voor de tweede keer dit seizoen in de wielen. Het leidde tot een uitvalbeurt van beide coureurs, waarna de Red Bull-coureur van de stewards een gridstraf en twee strafpunten kreeg opgelegd. Het incident leidde tot flink wat discussie. Zo waren vooral veel (oud-)coureurs van mening dat de crash niet meer was dan een race-incident en dat dergelijke crashes nou eenmaal gebeuren wanneer er op het scherpst van de snede wordt gevochten om elke centimeter.

Williams-teambaas Jost Capito behoort tot de groep die vindt dat Verstappen en Hamilton het lekker met elkaar uit moeten vechten en dat incidenten op de baan volledig overgeanalyseerd worden: “Dit is racen”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. “We kijken er tien keer naar, in slow-motion, zetten het beeld na elke honderdste van een seconde stil en gaan er dan over discussiëren. Je kunt je dus wel voorstellen hoe moeilijk het is voor de jongens in de auto die naar een paar duizendsten van een seconde hebben om te beslissen wat ze gaan doen.”

Volgens Capito geeft de helmcamera waar George Russell mee reed in Monza een goed beeld van de uitdagingen waar een coureur mee te maken krijgt: “Zij zien het niet vanuit de hoek waaruit wij het zien. Zij zitten in de auto. De [helm]camera van George gaf je een goed beeld van wat zij zien, het is niet alsof zij een overzicht hebben vanuit drie verschillende camerastandpunten, zoals wij dat wel hebben na een incident.”

“Als je twee coureurs hebt die vechten om de wereldtitel, in auto’s die vrijwel even hard gaan, twee coureurs die vrijwel even snel zijn. Als die bij elkaar komen, natuurlijk gaan ze dan het gevecht aan. Dit soort dingen kunnen dan gebeuren.”

"Verkeerd om altijd maar te zoeken naar een schuldige"

Capito vindt het dus niet juist dat er na een incident op de baan altijd een schuldige aangewezen moet worden: “Het is volledig verkeerd om altijd maar te zoeken naar een schuldige. Vooral wanneer het niet helemaal duidelijk is, wat in dit geval zo is. In zo’n geval zeg je gewoon: ‘Oké, deze jongens zijn aan het racen. Laat ze racen.'”

“Het is niet juist om je altijd maar af te vragen wie de schuld moet krijgen. Het is racen. Dit soort dingen gebeurden ook in het verleden. Iedere keer wanneer het zo dicht bij elkaar zat in het kampioenschap, had je dit soort incidenten gedurende het seizoen.”

