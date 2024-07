Met slechts vijftien punten in de laatste zes races heeft Sergio Pérez een moeilijke reeks achter de rug. De povere resultaten hebben er ook weer voor gezorgd dat de druk wat betreft zijn toekomst er vol op staat, ondanks de tweejarige contractverlenging die hij eerder dit jaar heeft ondertekend. Met goede prestaties in Hongarije en België kan Pérez het management van Red Bull Racing de nodige kopzorgen besparen. Zelf kan de Mexicaan in dat geval met een beter gevoel aan de zomerstop beginnen, terwijl het team dan niet naar een mogelijke vervanger hoeft te zoeken.

Als Pérez er niet in slaagt om zijn vorm terug te vinden, dan kan Red Bull het moeilijke besluit nemen om hem eruit te zetten en een vervanger aan te stellen. Als dat gedurende het huidige seizoen nog gebeurt, dan is een van de RB F1 Team-coureurs of reservecoureur Liam Lawson de meest voor de hand liggende optie. Laatstgenoemde heeft recent zelfs al even getest met de RB20. Met het oog op 2025 lijkt een vervanger zoeken een iets eenvoudigere klus te worden, mede doordat er nog enkele sterke coureurs beschikbaar zijn. Denk aan Carlos Sainz, die eind 2024 moet vertrekken bij Ferrari. Hij staat daar echter tot het einde van het jaar nog onder contract, waardoor hij niet dit seizoen al de oversteek zou kunnen maken.

Wat Pérez interessant maakt voor F1-teams

De afgelopen tijd is het al vaker gegaan over de opties die Red Bull heeft ter vervanging van Pérez, maar hoe zit het eigenlijk met de coureur uit Guadalajara zelf? Op papier zou hij gewoon nog een toekomst in F1 moeten hebben. Natuurlijk loopt zijn reputatie dit jaar een deukje op, maar in het verleden heeft hij genoeg gepresteerd om een langer verblijf in de koningsklasse veilig te kunnen stellen. Zo kwamen Pierre Gasly en Alexander Albon na hun mislukte Red Bull-avonturen ook weer aan de bak in F1. Pérez heeft voor zijn tijd bij Red Bull bovendien indruk gemaakt bij teams als Sauber en Force India/Racing Point, waar hij met minder materiaal regelmatig podiumplaatsen pakte.

In die tijd verwierf Pérez ook een reputatie als bandenfluisteraar, iemand die uitstekend met de banden omgaat. Die reputatie is wel ietwat beschadigd sinds hij vergeleken wordt met Max Verstappen, maar nog altijd kan hij zijn banden goed in leven houden. Daarmee kan hij interessant zijn voor teams die soms een riskante strategie willen proberen om zo punten te scoren. Het is niet gek dat Pérez het lastig heeft in een directe vergelijking met Verstappen, momenteel de beste coureur op de grid. Als de Nederlander aan kop gaat, stelt hij zich een bepaalde snelheid ten doel en hij weet vervolgens precies hoe hij de banden daarvoor op moet warmen.

Sergio Pérez heeft zichzelf geen dienst bewezen met een reeks povere resultaten. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Pérez' bandenmanagement lijkt juist beter tot zijn recht te komen in het gedrang van de middenmoot. Kijk bijvoorbeeld naar de Canadese GP van 2012, waarin hij met een stint op een harde compound een eenstopper mogelijk maakte en beloond werd met een podiumplek. Nu zijn de huidige Pirelli-banden veel minder grillig dan in het begin van de jaren 10, maar toch kan het bandenmanagement van de Mexicaan een prettig wapen zijn in het arsenaal van een team in de middenmoot. Heb je een lange middelste stint nodig om uit het gedrang te komen? Laat dat maar aan Pérez over. Het was ook de manier waarop hij in 2020 in Sakhir zijn eerste F1-zege boekte, nadat hij in de eerste ronde nog achterstevoren ging en daarna nog maar één pitstop zou maken.

Voor teams in de middenmoot is ook de technische kennis van Pérez over Red Bull interessant. De huidige reglementen gelden weliswaar alleen nog in 2025, maar toch kan hij de gebieden aanwijzen waarop een middenmoter tekort komt ten opzichte van de topteams. Voor Pérez zelf zou een terugkeer in het middenveld kunnen helpen om de druk van zijn schouders te halen. In die situatie kan hij mogelijk ook weer consistenter presteren, zonder dat hij nadrukkelijk in de schijnwerpers staat. Zo'n stap gaat hoogstwaarschijnlijk ten koste van zijn kansen op overwinningen, maar daar staat tegenover dat hij daar met zijn huidige prestaties bij Red Bull ook geen aanspraak op maakt.

Waar kan Pérez nog terecht?

Als Red Bull besluit om niet verder te gaan met Pérez, dan moet hij snel op zoek naar een nieuw thuis. Veel opties in de Formule 1 zijn er inmiddels niet meer. Op papier lijken Alpine, Williams en Sauber de meest voor de hand liggende opties. Ook Haas F1 Team en RB F1 Team hebben nog vrije plekjes. Het eerstgenoemde team kijkt echter nadrukkelijk naar Esteban Ocon, terwijl het onwaarschijnlijk is dat de meervoudig Grand Prix-winnaar genoegen neemt met degradatie naar RB - waar hij het gevaar loopt zijn zitje te verliezen aan een jong talent.

Wat betreft de kansen bij de andere teams lijkt Pérez meer mogelijkheden te hebben. Alpine zoekt nog een teamgenoot van naam voor Gasly en kijkt daarvoor ook naar Carlos Sainz. Williams heeft de blik intussen gericht op Valtteri Bottas als het team Sainz niet kan aantrekken, maar Pérez zou in principe net zo interessant kunnen zijn. Opvallend genoeg zou de ervaren coureur bij beide teams naast een voormalig Red Bull-talent terechtkomen. Bij Sauber is dat niet het geval. Dat team leek vol in te zetten op Sainz, maar die samenwerking lijkt met de dag onwaarschijnlijker te worden. Pérez zou dan een goede optie kunnen zijn. Bovendien werkte hij tussen 2014 en 2016 al succesvol samen met Nico Hülkenberg, die vanaf 2025 voor het toekomstige Audi-project racet.

Natuurlijk kan Pérez ook om zich heen kijken voor andere opties in de autosport. Als hij echter in de Formule 1 wil blijven racen en als Red Bull besluit om de stekker uit de samenwerking te trekken, dan zijn er nog voldoende mogelijkheden.