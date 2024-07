Is Liam Lawson de beste kandidaat als opvolger Pérez bij Red Bull?

Sergio Pérez beleeft momenteel een moeizame periode bij Red Bull Racing. Sinds de aankondiging van zijn nieuwe tweejarige deal bij de renstal zijn er vier Grands Prix verreden, waarin hij slechts elf punten heeft gescoord. Onder meer Nico Hülkenberg en Lance Stroll hebben meer gescoord, terwijl teamgenoot Max Verstappen in dezelfde periode liefst 86 punten heeft verzameld. Ook heeft Pérez de Nederlander dit seizoen nog geen enkele keer verslagen in een kwalificatie. Vorig jaar maakte de Mexicaan eveneens een moeilijke periode mee, maar toen kon Red Bull zich dat nog veroorloven door de grote voorsprong op de concurrentie.

Dit jaar is dat echter anders, want McLaren en Mercedes hebben inmiddels ook bolides waarmee races gewonnen kunnen worden. Pérez moet dus beter en dat ziet Red Bull ook in, want de renstal heeft al aangegeven dat zijn huidige vorm "onhoudbaar" is. Daarmee lijkt de deur voor een vroegtijdig vertrek geopend, iets wat door diverse prestatieclausules in zijn contract ook mogelijk is. De vraag is echter wie hem dan moet opvolgen, waarbij de naam van Liam Lawson natuurlijk naar boven komt.

De Nieuw-Zeelandse reservecoureur van beide Red Bull F1-teams heeft afgelopen donderdag al even plaatsgenomen in de Red Bull RB20. Dat deed hij tijdens een op het oog onschuldige filmdag op Silverstone. Hij moest bij die test weliswaar gebruikmaken van demonstratiebanden en mocht maximaal 200 kilometer - oftewel 33 ronden - rijden, maar toch kon Red Bull tijdens deze test kijken hoe hij zich staande hield. Het is in zekere zin vergelijkbaar met wat Red Bull in 2023 deed met Daniel Ricciardo, al werkte de Australiër een Pirelli-test af. Hij kon daardoor onbeperkt rijden en bandencompounds gebruiken die ook in raceweekenden gebruikt worden. Tijdens die test wist Ricciardo af te dwingen dat hij Nyck de Vries mocht vervangen bij het huidige RB F1 Team.

Ricciardo en Tsunoda laten te weinig zien

Lawson lijkt dus gezien te worden als een goede kandidaat voor een Red Bull-zitje, iets wat opvallend is omdat hij voor het huidige F1-seizoen nog naast een zitje bij RB F1 greep door het aanblijven van Ricciardo en Yuki Tsunoda. Red Bull hoopte dat een van hen liet zien een zitje bij Red Bull waard te zijn door de ander duidelijk te verslaan. Tsunoda is weliswaar in het voordeel qua gescoorde punten en kwalificatieduel, maar overtuigend gaat dat allerminst. De aandacht van Red Bull verschuift zodoende naar Lawson, die succesvol is geweest in alle klassen waarin hij heeft geracet - van de Duitse Formule 4 tot de Super Formula en de DTM. Ook bewees hij zich als een zeer capabele coureur tijdens zijn vijf invalbeurten bij het toenmalige AlphaTauri, waar hij de geblesseerde Ricciardo verving en niet veel onder deed voor Tsunoda.

Liam Lawson in de AlphaTauri AT04 tijdens de eerste vrije training in Qatar. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Sindsdien moet Lawson het weer doen met zijn rol op de reservebank van Red Bull en RB, waarbij hij belangrijk afstellingswerk verricht in de simulator in Milton Keynes. Dat hebben meerdere jonge Red Bull-coureurs gedaan voordat ze naar F1 promoveerden. Racen doet hij dit jaar niet en dat is voor iedere coureur lastig, maar mogelijk volgt er dit jaar al een kans. De druk op Ricciardo is toegenomen en hij wordt mogelijk in de zomerstop al vervangen door Lawson. "Het doel was dat Ricciardo met uitzonderlijke prestaties overwogen zou worden voor Red Bull. Dat zitje behoort nu toe aan Pérez, dus dat plan geldt niet meer. We moeten snel een jonge coureur in de auto zetten en dat zou Lawson zijn", verklaarde adviseur Helmut Marko recent al in de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

Met tien Grands Prix bij RB F1 Team geeft Red Bull zichzelf ook de kans om Lawson te evalueren als optie voor de hoofdmacht in 2025. Red Bull zou er zelfs voor kunnen kiezen om hem al eerder aan te stellen als vervanger van Pérez. De 22-jarige coureurs uit Hastings heeft weliswaar nog niet bewezen het grote talent van zijn generatie te zijn, maar potentie heeft hij genoeg. Ook is hij een solide kracht, want zijn laatste twintig races in Formule 2 en Super Formula is hij iedere keer aan de finish gekomen. Het blijft te bezien of Lawson echt de beste kandidaat is voor het Red Bull-zitje, maar het staat vast dat de renstal er alles aan zal doen om zijn kwaliteiten goed te beoordelen.