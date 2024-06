Ricciardo heeft nog niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen binnen RB, waardoor de geruchtenmolen over de tweede plek bij het team uit Faenza weer op volle toeren draait. Peter Bayer, CEO van het Italiaanse team, geeft een update over de rijderskeuze: “We hebben geen haast met het nemen van een beslissing over de line-up van volgend jaar”, vertelt Bayer in Oostenrijk. “Het was erg belangrijk voor ons dat we Yuki konden bevestigen [voor 2025]. In de zomer zullen we achter de schermen een discussie hebben.” Tot die tijd focust RB zich voornamelijk op de ontwikkeling van de auto, vertelt de baas van RB.

Hoewel Ricciardo’s tegenvallende prestaties op de baan ertoe hebben geleid dat zijn positie onder druk staat, prijst Bayer het werk dat de Australiër daarbuiten verricht. Daniel werd halverwege 2023 aangetrokken om Nyck de Vries te vervangen, die eveneens ondermaats presteerde. “Daniel heeft ons enorm geholpen”, stelt de CEO. “Terugkijkend naar vorig jaar toen hij bij het team kwam, bracht hij een nieuwe energie en spirit binnen het team en hij heeft extreem veel geholpen met [de ontwikkeling van] Yuki.” De Oostenrijker haalt aan dat de Japanner recent nog zijn dankbaarheid voor Ricciardo heeft geuit.”

Krijgt Lawson de voorkeur?

De keuze om De Vries te vervangen met Ricciardo was wellicht een vreemde voor RB, aangezien het Italiaanse team meer wordt gezien als een talentenfabriek voor grote broer Red Bull. Ondanks de jaren ervaring die de goedlachse coureur had, was dat alsnog de reden dat hij aangetrokken werd: om bij goede, consistente prestaties een mogelijke vervanger voor Sergio Perez te zijn. Dat plan lijkt momenteel niet meer aan de orde, aangezien de Australiër het veelvuldig moet afleggen tegen zijn Japanse teamgenoot.

En daarom is er reden genoeg voor RB om voor een kandidaat met meer potentie te kiezen. Met Liam Lawson hebben ze een talentvolle vervanger aan de zijlijn staan, die vorig jaar reeds heeft bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn toen hij de geblesseerde Ricciardo verving. Bayer erkent het dilemma waar ze nu in zitten. “Het is onze plicht om coureurs te ontwikkelen, mede richting onze aandeelhouders. En dat is wat we nu doen. Liam is onderdeel van ons team, als testcoureur. De keuze rondom het tweede stoeltje zal in stilte gemaakt worden, en we hebben geen haast.”

Liam Lawson, reservecoureur, Visa Cash App RB F1 Team, met Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Zomerwissel aanstaande?

Bayer spreekt dus nog niet over een mogelijke zomerwissel, zoals ze dat een jaar geleden ook gedaan hebben. Red Bull-teambaas Chistian Horner lijkt de deur echter op een kier te zetten. “Het zijn allemaal Red Bull Racing-coureurs en iedere coureur van ons weet dat er altijd druk op staat”, voegt de Brit daaraan toe. “Daniel heeft momenteel dat stoeltje en het is aan hem om daar het meeste van te maken. Binnen F1 kunnen dingen altijd zomaar veranderen.” Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko sloot eerder deze week een rijderwissel middenin het seizoen niet uit, en noemt een extra reden om voor Lawson te kiezen: "We hebben met Lawson natuurlijk een zeer sterke reservecoureur bij het team, die contractueel ook voor andere teams mag rijden als hij in 2025 geen cockpit bij ons krijgt."