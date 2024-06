De nabije Formule 1-toekomst van Daniel Ricciardo is zeer onzeker. De Australiër weet dit seizoen niet echt te imponeren en dat zorgt ervoor dat zijn positie bij RB F1 zwaar onder druk staat. Helmut Marko liet onlangs in gesprek met Kleine Zeitung weten dat Liam Lawson grote kanshebber is om binnen afzienbare tijd het stoeltje van Ricciardo over te nemen. Op donderdag voor het weekend in Oostenrijk laat Ricciardo weten zich weinig aan te trekken van alle geluiden om hem heen.

"Ik ben er erg goed in geworden in dingen niet lezen. Ik hoorde pas van dit [de woorden van Helmut Marko] toen iemand mij het vertelde", begint de meervoudig racewinnaar. "Ik voel me er ook niet beter of minder onder. Ik weet dat het doorslaggevende in deze sport de performance op de baan is. Het gaat niet om mijn lach of om iets anders. Ik denk dat het duidelijk is dat ik nog goede kansen heb."

Ricciardo erkent dat de prestaties dit seizoen achterblijven. Hij wil dat snel verbeteren en heeft een doel gesteld voor wanneer dat moet gebeuren. "Ik denk dat ik het voor de zomerstop moet doen, maar dat is geen harde deadline. Dat is waar je nu naar kijkt", legt hij uit. "Ik doe er alles aan om mijn eigen hachje te redden."

Goede reeks verlengen

Ricciardo is naar eigen zeggen bezig met een betere reeks. In Canada werd hij achtste nadat hij zich als vijfde kwalificeerde, maar in Spanje was de vijftiende plek matig te noemen. Toch laat de coureur weten dat het resultaat niet het hele verhaal laat zien. "Het was lastig om met een P15 blij te zijn, maar ik was best blij met mijn eigen race", verklaart de 34-jarige. "Ik denk dat dit een van mijn problemen is: het ontbreken van een goede reeks races. Twee is natuurlijk niet goed genoeg, maar er komen een paar races aan. We hebben nu de kans om met momentum de zomerstop in te gaan."]

Mocht het onverhoopt bij RB F1 niet slagen, dan zijn er genoeg stoeltjes nog vrij bij andere teams. Aan een overstap naar elders denkt de rijder voorlopig niet. "Ik weet het niet echt. Ik wil niet eigenwijs of arrogant over komen, maar ik kijk nu niet naar andere plekken", vertelt Ricciardo. "Ik geniet op een of andere manier wel van de plaagstootjes van Helmut, want daardoor word ik nog meer aangevuurd om het beste uit mezelf te halen."