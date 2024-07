Na initiële berichtgeving van het Duitse Auto, Motor und Sport zijn de remtrommels van McLaren onder een vergrootglas komen te liggen. Red Bull Racing heeft het ontwerp als eerst gadegeslagen, waarna het team naar verluidt enkele vragen over de legaliteit ervan aan de FIA heeft gesteld. Het ging om precies te zijn om een opening in de buitenste remtrommel aan de achterkant van de MCL38. De theorie van concurrenten is dat McLaren de lucht door de extra opening kon gebruiken om te voorkomen dat de banden snel oververhit zouden raken. Het zou zowel over een enkele ronde in kwalificaties, maar vooral bij het bandenmanagement tijdens de races een voordeel op kunnen leveren.

De opening lijkt slechts een marginaal detail, maar betreft wel een gebied van de auto waar F1-teams continu zoeken naar manieren om (kleine) winst te boeken. Zo is het een constant gevecht om te voorkomen dat de hitte van de remmen al te veel bijdraagt aan het oververhit raken van de achterbanden. De huidige Pirelli-banden zijn bijzonder gevoelig en kennen slechts een kleine temperatuurspanne waarin ze optimaal werken - operating window genoemd - waardoor het cruciaal is om daarbinnen te blijven. Voor een kwalificatieronde is het belangrijk de band in het ideale window te krijgen, maar in de races is dat logischerwijs nog meer van belang om oververhitting tegen te gaan.

Het trucje van McLaren

Teams werken met een dubbele behuizing van de remmen. Ten eerste zit er een cover van carbon om de remschijf en om de remklauw heen, met specifieke openingen daarin om de warme lucht naar buiten te dirigeren. De tweede laag dient als een buffer tussen de eerste remtrommel en het wiel zelf, waarbij koele lucht kan worden gebruikt voor extra koeling. Maar met een extra opening in die buitenste remtrommel kan deze koele lucht eveneens naar de band worden geleid, waardoor die ook extra koeling krijgt en minder snel oververhit raakt. Het punt is echter dat het technisch reglement zo'n extra opening niet onomwonden toestaat. In artikel 3.13.2 valt te lezen: "Voor elke trommel moet een ononderbroken (360° rond) uniforme afdichting worden aangebracht om te voorkomen dat er een significante aerodynamische luchtstroom of warmteoverdracht plaatsvindt tussen de remtrommel en de as."

Tegelijkertijd is de opening an sich ook weer niet op ieder moment van het raceweekend in strijd met het reglement, aangezien de suggestie is gewekt dat McLaren het gat heeft gebruikt om bij sensoren te kunnen komen die in de trainingen worden gebruikt om de rem- en bandentemperatuur te meten. Het F1-reglement staat teams toe om extra apparatuur te gebruiken dat niet direct onder het reglement valt, zoals de bekende aero-rekken, al moet de auto tijdens de kwalificatie en de race wel voldoen aan het technisch reglement. Daardoor is het gat in theorie toegestaan tijdens vrije trainingen, maar moet het voor de kwalificatie en race worden afgedicht. Red Bull heeft naar verluidt gezien dat het gat er in enkele races eerder dit seizoen nog steeds was en heeft de FIA derhalve om opheldering gevraagd.

Bronnen laten doorschemeren dat de FIA niet bovenmatig bezorgd is over dit detail, maar dat het McLaren achter de schermen er wel aan heeft herinnerd dat het gat tijdens de kwalificaties en races afgedekt moet zijn. Zoals onze exclusieve foto's laten zien, heeft het team in de sprintrace te Oostenrijk nog met de opening gereden. Op de andere foto is te zien dat het gat voor de hoofdrace in Spielberg was gedicht, al kon Lando Norris Max Verstappen daarin nog altijd bedreigen. Nadien was het gat ook afgedicht in Silverstone, al was het daar door het koele weer nauwelijks een factor van belang. In Hongarije had de opening wel een factor kunnen zijn, aangezien het een stuk warmer is en koeling in algemene zin lastig is op het circuit met veel langzame bochten. Doordat het gat nu afgedekt moet zijn, kan McLaren daar echter geen voordeel meer uit halen.