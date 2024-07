Bottas hoopte op duidelijkheid over F1-toekomst: "Wacht nog steeds"

"Ik ben nog steeds aan het wachten", antwoordt Valtteri Bottas op een vraag over zijn toekomst. Eerder op de dag kwam er al nieuws naar buiten dat Kevin Magnussen na dit seizoen afscheid neemt van Haas F1, waardoor de rijdersmarkt nog meer openingen kent. Veel daarvan lijkt echter af te hangen van Carlos Sainz, die bij alle teams met een beschikbaar zitje op de lijst zou staan en de Spanjaard heeft geen haast om een beslissing te nemen. "Op een gegeven moment gaat niet iedereen meer op hem wachten", vermoedt Bottas. "Maar ik wacht nog steeds op nieuws."

Bottas heeft al vaker aangegeven een goed gevoel te hebben over een langer verblijf in de Formule 1. Niets is zeker, benadrukte de Finse Sauber-coureur, maar hij was er wel 99 procent van overtuigd dat hij in F1 zal blijven. Naar zijn mening duurt het echter te lang voordat die 99 procent ook een definitieve 100 procent wordt. "Als ik eerlijk ben, had ik gehoopt dat het voor dit weekend al rond was geweest, want we hadden een weekend vrij", baalt Bottas. "Maar ik moet nog steeds een tijdje wachten. Ik weet alleen niet precies hoe lang. Voor mij wordt het nu wel een kwestie van liever vroeg dan laat [een contract afronden]. Iedereen weet dat als dit soort zaken voortduren tot de zomerstop en daarna... Dan kan het behoorlijk zenuwslopend worden."

Gevraagd of hij het realistisch acht of hij bij dit team kan blijven, dat vanaf 2026 doorgaat als fabrieksteam van Audi, antwoordt Bottas: "Ja. Ik denk dat dat nog steeds tot de opties behoort." Voor nu blijft dan wel de vraag of Bottas niet het gevoel krijgt dat Sauber/Audi te veel naar andere opties kijkt en er dus een gebrek aan vertrouwen zou zijn. De coureur zelf ziet het vooral als een onderdeel van de autosportwereld. "Ik wil ook wel ergens zitten waar ik respect krijg en waar de mensen weten wat ik kan bereiken en wat ik het team kan geven." In die zin zou een andere uitdaging aantrekkelijk kunnen zijn, maar: "Dat hangt van het project af."