Dit seizoen gaat het niet bepaald van harte met het team van Aston Martin Racing. Puntenfinishes komen alles behalve regelmatig voor en de competitieve wagen waarvan ze dachten dat ze hem hadden, valt toch een beetje tegen. Het Britse team staat op dit moment negende in het kampioenschap voor constructeurs. Haas en AlphaTauri staan niet erg ver voor, al moet Aston Martin wel echt verbeteren ten opzichte van de laatste races om nog mooie stappen te zetten in het kampioenschap. In Italië pakte het team zelfs een dubbele DNF op het circuit van Monza.

Sebastian Vettel is de meest succesvolle coureur op het circuit van Singapore. De Duitser, die na dit seizoen zijn F1-carrière afsluit, won de race maar liefst vijf keer. In 2011, 2012 en 2013 was hij de beste met Red Bull Racing, en in 2015 en 2019 won hij met de Ferrari. “Ik heb veel fantastische herinneringen aan racen op Singapore”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Ik heb altijd van de uitdaging gehouden die de baan geeft. Het is een echt stratencircuit. Het is ongenadig, met bocht na bocht en wat snelle secties. Het geeft een lekker gevoel om die uitdaging te volbrengen, zeker in de kwalificatie. We zouden dit weekend beter moeten presteren doordat onze wagen sterk is in langzame bochten.”

Ook zijn teamgenoot Lance Stroll kijkt uit naar het racen op het listige stratencircuit. “Singapore is altijd een van de zwaarste races op de kalender. Maar dat is een uitdaging die ik leuk vind, en ik kijk ernaar uit om hier terug te keren na twee jaar afwezigheid. Na een moeilijk weekend in Italië gaan we deze double-header [met Singapore en daarna Japan] in met meer optimisme over onze competitiviteit. De nieuwe generatie auto’s zullen zorgen dat een rondje over Marina Bay echt spanend wordt en ik hoop dat we terugkeren naar het scoren van punten.”