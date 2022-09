FIA past porpoising-matrix aan voor hobbelig Singapore

Als gevolg van de stuiterende Formule 1-wagens aan het begin van dit seizoen kondigde de FIA voorafgaand aan de Canadese Grand Prix een matrix aan waarmee de mate van porpoising aan banden gelegd wordt. Een overschrijding van de matrix zou betekenen dat de veiligheid van coureurs in het geding komt. De FIA zou op basis daarvan weer sancties kunnen uitdelen. Voor de race in Montreal werd zelfs gedreigd met uitsluiting van auto’s als porpoising te heftig zou zijn. Nikolas Tombazis, hoofd single-seaters bij de FIA, liet in een notitie aan de teams weten: “Elke wagen die boven de AOM (Aerodynamic Oscillation Metric) uitkomt zal aangegeven worden bij de stewards met de aanbeveling dat ze uitgesloten worden van de uitslag van een sprint of races.”

Na wekenlange discussies over de implicaties van de matrix werd de AOM eindelijk van kracht bij de Belgische Grand Prix. Op dat moment hadden teams al een veel beter idee waardoor porpoising veroorzaakt werd. Daardoor is geen van de teams tot nu toe in de fout gegaan. Wel waren er zorgen over een aantal hobbelige circuits die aan het eind van dit seizoen bezocht worden, waaronder Singapore en Austin. De matrix wordt nu berekend op een gemiddelde kracht per afstand (in eerste instantie 10J/kg op 100 kilometer), maar de impact zou veel groter kunnen zijn op circuits die nogal hobbelig zijn. Door deze hobbels in het asfalt zou het gemiddelde significant kunnen stijgen. De AOM-limiet zou dan overschreden worden op basis van hoe hobbelig het circuit is en niet te maken hebben met de hoeveelheid porpoising.

Voor de Grand Prix van Singapore heeft Tombazis de teams laten weten dat de matrix aangepast wordt zodat de teams minder rekening hoeven te houden met de hobbelige asfaltlaag. De mondiale autosportfederatie heeft bevestigd dat de pieken die veroorzaakt worden door het circuit niet meegenomen worden in de berekening. Er is een nieuw maximum ingesteld van 7G bovenop de metingen. Dat moet ervoor zorgen dat de hobbels van een circuit niet meegenomen worden in de berekeningen voor de matrix. Met deze verandering zouden de teams in staat moeten zijn om de AOM niet te overtreden.