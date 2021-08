Vettel kritisch op racedirectie: "Hadden niet aan Q3 moeten beginnen"

Sebastian Vettel vroeg tijdens zijn eerste ronde uit de pits al snel om een rode vlag en was witheet toen hij over de boordradio te horen kreeg dat Lando Norris was gecrasht. “Er staat heel veel water op de baan baan. Ik denk dat ze de rode vlag moeten uithangen. Rode vlag. Te veel water. Het regent erg hard bij de vijfde bocht. Naar mijn mening moet de rode vlag uit. Het is heel makkelijk om de auto te verliezen op het rechte stuk”, meldde hij over de boordradio. En nadat hij op de hoogte was gebracht over de crash van Norris in Eau Rouge: “Wat heb ik gezegd? Rode vlag! Dit was onnodig. Is hij in orde?” Vettel zette zijn Aston Martin daarop naast het wrak van Norris stil om te kijken hoe het met de Brit was. Nadat hij zag dat de McLaren-coureur oké was, stuurde hij zijn wagen terug naar de pits.

Vettel laat aan Motorsport.com weten dat hij inmiddels met wedstrijdleider Michael Masi gesproken heeft over de situatie. “Ik heb net kort met hem gebabbeld in het voorbij gaan”, zegt hij. Op de vraag of hij nog steeds boos is dat de rode vlag niet werd uitgehangen, nadat hij daar over de boordradio om had gevraagd: “Het belangrijkste is dat we leren van wat er gebeurd is. Die crash had heel anders kunnen aflopen. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat er niets ernstigs is gebeurd. Ik had in Eau Rouge en op de Kemmel Straight meteen door dat er te veel water op de baan stond.”

Vettel is van mening dat de racedirectie naar de coureurs moet luisteren wanneer zij waarschuwen voor gevaarlijke situaties op het circuit. “Ik denk dat ze dat wel moeten doen. Wij voeden als een team informatie aan de racedirectie”, zegt de viervoudig wereldkampioen Formule 1. “Maar je hebt natuurlijk te maken met meerdere coureurs en meerdere teams, dus er is heel veel radioverkeer en je kan niet naar iedereen tegelijk luisteren. Maar het is duidelijk dat het licht eigenlijk niet eens op groen had moeten gaan.”

Over het moment dat hij zijn auto richting die van Norris stuurde, vertelt hij: “Hij kreeg een paar rake tikken. Ik wist niet of hij in orde was. Ik dacht er niet over na en stopte gewoon, omdat ik wilde zien of hij me een duim omhoog zou geven en of hij echt bij bewustzijn was.” Dat Norris daarna seinde dat hij in orde was, was voor Vettel een ‘gigantische’ opluchting.

'Michael zelf is ook niet trots'

Vettel, die zich uiteindelijk als vijfde kwalificeerde voor de Grand Prix van België, pleitte bij de tv-camera’s voor een betere informatievoorziening. “Het is achteraf altijd makkelijk praten maar we moeten een manier vinden om alle informatie waarover we beschikken, beter te gebruiken. In de garage weten we maar heel weinig en moeten we het doen met wat we zien als we naar buiten kijken. Maar hoe de situatie drie kilometer verderop is, daar heb ik geen enkele weet van. De mensen die langs de Kemmel Straight stonden, stonden midden in de regen. Misschien had hen gevraagd moeten worden naar de situatie daar, of had er naar hen geluisterd moeten worden. Er is veel wat we beter hadden kunnen doen. Maar Michael is zelf ook niet trots op wat er gebeurd is.”

“Ik denk dat we beter een keer te veel aan de veilige kant kunnen zitten dan een keer te weinig. Gelukkig is er niets ernstig gebeurd. Dat is het voornaamste nieuws. Maar het had anders kunnen aflopen voor Lando”, vervolgde de coureur van Aston Martin. “Ik weet niet of er iets was wat hij anders had kunnen doen. Natuurlijk kun je altijd zelf aangeven dat het niet veilig is en terug naar de pits gaan, maar het is een wat vreemde situatie, want je wil ook gewoon een goede kwalificatie neerzetten. Dus de beslissing zou niet helemaal bij ons moeten liggen. De start van de kwalificatie werd echter om minder water uitgesteld, dus ik begrijp niet helemaal waarom we überhaupt aan die sessie zijn begonnen. Maar zoals ik zei, achteraf is het makkelijk praten. Het belangrijkste is dat dit niet nog eens gebeurt.”

Lees meer over de crash van Norris: Norris ongedeerd na zware crash op Spa en kan zondag racen