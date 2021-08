Wolff erkent: "Hebben de keuze tussen Bottas en Russell al gemaakt"

Tijdens de donderdagse persconferenties liet zowel Russell als ook Valtteri Bottas weten dat er "nog geen nieuws te delen is." Gevraagd of dat betekent dat ze het besluit zelf wel al kennen, hielden beide heren zich vakkundig op de vlakte. Wolff doet dat niet langer. Na de kwalificatie kreeg hij in gesprek met onder meer Motorsport.com tweemaal de vraag of de keuze voor 2022 al is gemaakt. Het antwoord luidde in beide gevallen: yes. "Ja, en ik ben ook altijd eerlijk richting jullie van de pers", voegde de Oostenrijkse teambaas daar nog aan toe.

Kwalificatie in België niet meer van invloed

De indrukwekkende prestaties van Russell op zaterdag zullen de keuze niet meer beïnvloeden. "Vandaag maakt geen verschil. Voor deze kwalificatie wist ik ook al wel wat we aan George hebben. Hij is buitengewoon goed gebleken in de opstapklassen, buitengewoon goed gebleken bij Williams en ook buitengewoon goed toen hij in Bahrein bij ons moest invallen. Als ik nu nog een ultiem bewijs nodig zou hebben, dan is er wel iets verkeerd gegaan. Maar bij ons besluit houden we ook rekening met andere factoren, dus we zullen zien." Tot die andere factoren behoort in ieder geval de stabiliteit in het team en wellicht ook de voorkeur van Hamilton.

Het maakt dat de keuze volgens Wolff niet eenvoudig is geweest. "Als het een makkelijk besluit was, dan hadden we de knoop al wel eerder doorgehakt. We weten namelijk wat we aan Valtteri hebben en ook wat we aan George hebben. Ze verdienen het allebei dat we naar hen omkijken, ze zijn allebei onderdeel van de familie zijn en ook allebei zeer gewaardeerd. Er zitten voor- en nadelen aan ons besluit, maar dat is met iedere line-up het geval. We moeten de situatie gewoon goed managen, ook met de coureur die uiteindelijk niet in het Mercedes-zitje komt. Dat we ervoor zorgen dat er een mooi programma klaarstaat voor die rijder. Daarnaast moeten we de dingen intern managen zoals we dat altijd hebben gedaan, ook met Nico."

Wolff grapt: "Russell had pole moeten pakken"

Met die laatste woorden duidt Wolff op een interne strijd bij Mercedes, die met Russell naast Hamilton weer kan ontstaan. Tegelijkertijd kan de teambaas bijna niet meer om de jonge Brit heen gezien zijn prestaties. "Nou, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in George, want hij had vandaag pole moeten pakken", lacht Wolff. Om daarna iets serieuzer te vervolgen over de indrukwekkende kwalificatie van de Williams-rijder: "Ik heb de onboard-beelden van alle coureurs bekeken en hij was de enige die in La Source echt op de apex zat en daarmee veel tijd won op de anderen. Dat zegt iets over zijn kwaliteiten, als ook over de afstelling van Williams en de banden in het juiste window hebben. De manier waarop Williams de kwalificatie is ingegaan, met steeds twee ronden achter elkaar, is erg slim. Riskant, maar slim. Maar goed: dan heb je nog steeds een coureur nodig om het maximale uit de auto te halen en misschien nog wel iets meer dan dat. Dat kwam vandaag allemaal samen: een briljante ronde van een briljante jonge coureur."

Video: Russell en Bottas draaiden donderdag nog handig om de hete brij heen