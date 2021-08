Norris uit voorzorg naar het ziekenhuis na crash in Raidillon

Norris was zaterdag een van de uitblinkers tijdens een regenachtige kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps, totdat hij aan het begin van het derde kwalificatiedeel in de fout ging. Op het kletsnatte asfalt verloor de Brit in Eau Rouge de macht over het stuur van zijn McLaren, waarna hij bovenaan in Raidillon hard in de bandenstapels terechtkwam.

Na de crash van Norris werd de kwalificatie enige tijd stilgelegd, maar de Brit kon wel op eigen kracht uit zijn zwaargehavende MCL35M stappen. De coureur uit Bristol leek op het eerste oog ongedeerd, maar werd daarna uit voorzorg toch overgebracht naar het ziekenhuis om een röntgenfoto te laten maken van een pijnlijke elleboog.

“Het is uit voorzorg gewoon een controle”, vertelde McLaren-teambaas Andreas Seidl na afloop van de kwalificatie onder andere aan Motorsport.com. “We denken dat hij wel in orde zal zijn, maar we moeten het onderzoek natuurlijk even afwachten.”

"Soms moet je accepteren dat het ook op deze manier kan eindigen"

De crash van Norris kwam nadat zowel de Brit als Aston Martin-coureur Sebastian Vettel de wedstrijdleiding hadden geadviseerd om de kwalificatie stil te leggen vanwege het vele regenwater op de baan. Seidl houdt de wedstrijdleiding echter niet verantwoordelijk voor de crash: "Het zou verkeerd zijn om nu met de schuldige vinger te gaan wijzen. Uiteindelijk zijn het gewoon lastige omstandigheden en zijn wij de controle over de auto verloren, dus we moeten er een streep onder zetten. Het was duidelijk dat het lastige omstandigheden waren. De coureurs hadden het al over aquaplaning, maar Lando was in goede vorm en er was een kans om hoog te eindigen vandaag. Soms moet je dan accepteren dat het ook op deze manier kan eindigen. Het belangrijkste is dat hij in orde is.”

Daniel Ricciardo wist de tweede McLaren op een vierde startplaats te parkeren, maar zijn teamgenoot zal de race vanwege de schade aan zijn auto mogelijk vanuit de pits aan moeten vangen. Op de vraag of de huidige nummer drie in de WK-stand vanaf daar wat uit kan richten in de race hoefde Seidl niet lang na te denken: “Er is altijd hoop.”