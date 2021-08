Hamilton hoopt na derde startplek op wisselvallig weer op zondag

Na een overwegend droge vrijdag werden de coureurs op zaterdag geconfronteerd met een nat Spa-Francorchamps. Met name in de kwalificatie waren de omstandigheden bijzonder moeilijk te noemen. De start van Q1 moest worden uitgesteld vanwege het weer en de crash van Lando Norris in Q3 bewees dat de condities op de baan bijzonder zwaar waren. “Het was denk ik voor iedereen een heel moeilijke dag”, concludeerde Lewis Hamilton dan ook na afloop van de kwalificatie. De Mercedes-coureur kwam in Q3 tot de derde tijd, achter titelrivaal Max Verstappen en daverende verrassing George Russell. Na afloop van de eerste getimede ronden bezette Hamilton echter nog de eerste positie. “Mijn eerste ronde was heel goed, in de tweede had ik het wat lastiger.”

Hamilton toonde zich na de kwalificatie niet geheel tevreden met de afstelling van zijn Mercedes W12. Op Spa-Francorchamps draait het altijd om de balans tussen topsnelheid in de eerste en laatste sector en de downforce voor de tweede sector. Op dat vlak had het in zijn ogen beter gekund. “We hebben geprobeerd de best mogelijke balans te vinden en wellicht is die voor vandaag niet de beste, maar we zullen zondag zien hoe goed die precies is”, vertelde Hamilton. “Verder ben ik het team heel dankbaar dat ze hun hoofd koel hielden in deze sessie en morgen is een nieuwe dag.”

De punten worden echter pas op zondag verdeeld en dus heeft Hamilton nog 44 ronden de tijd om zich langs Russell en Verstappen te knokken. Vaak kan hij daarbij op strategisch vlak rekenen op de steun van teamgenoot Valtteri Bottas, maar de Fin start door een gridstraf slechts vanaf de dertiende positie. “Ik weet niet echt wat er gebeurde met Valtteri, maar het is ongelukkig. Volgens mij zijn er twee Red Bulls die niet al te ver weg staan, dus dat gaat het qua strategie wat lastiger maken”, aldus Hamilton, die hoopt dat de race in België onder wisselvallige omstandigheden verreden gaat worden. "Desalniettemin gaan we er alles aan doen en zoals ik al zei: morgen is een nieuwe dag. Ik hoop dat de regen niet zo hevig is als dit, maar wisselende omstandigheden zouden prima zijn."