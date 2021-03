Vettel geniet van AMR21, maar moet wennen aan nieuwe auto

Vettel maakte vrijdag zijn officiële debuut met de AMR21. Hij reed 51 ronden voordat hij het stuur na de lunch overdroeg aan teamgenoot Lance Stroll. Vettels snelste ronde was een 1.33.742, zo’n drie seconden langzamer dan Red Bull-coureur Max Verstappen. De Duitser verklaarde echter dat de omstandigheden lastig waren om goed aan de wagen te wennen.

“In alle eerlijkheid was het vanwege de wind en het gebrek aan grip een lastige ochtend”, zei Vettel tegenover F1 TV. “Natuurlijk hebben we een beetje televisie moeten kijken. Iedereen was aan het worstelen met de auto, ik denk dat er niemand was die het op de eerste dag na de winterstop makkelijk had. Iedereen had last van de omstandigheden, maar het was goed om meters te maken met de auto en alle elementen eens goed te leren kennen.”

De vierde tijd van Stroll in de middagsessie suggereert dat Aston Martin een redelijk goede basis heeft, maar Vettel zelf kijkt nog niet naar de tijden. “De auto is anders, een andere krachtbron, andere knopjes en procedures. Ik moet nog wennen aan de remmen, het sturen en het gedrag van de wagen”, aldus Vettel. “Ik denk dat ik zelf nog wel wat marge heb en dat ik mezelf kan verbeteren, ik moet nu vooral wennen aan de auto. Het was erg fijn om weer te rijden, het is leuk om met dit team te werken. Ik heb ervan genoten en kijk uit naar de komende dagen.”

De Duitser maakte ook kennis met de Mercedes-motor achter in de AMR21, die overduidelijk beter is dan waar Vettel vorig jaar mee reed. “Het is zeker anders, de werking van de motor is anders dan ik tot nu toe gewend was”, vervolgde hij. “Ik moet gewoon op snelheid komen, verder weten we waartoe deze motor in staat is. Op dat vlak hoeven we geen excuses te bedenken en kijk ik uit naar de races.”

Vettel en Stroll delen de wagen in de resterende dagen in Bahrein, Vettel komt op zaterdagochtend en zondagmiddag weer in actie.