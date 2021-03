McLaren wil ook in 2021 gebruikmaken van Mercedes-reserves

McLaren heeft zelf niet de beschikking over een eigen reserverijder, maar had vorig jaar al een overeenkomst met Mercedes dat het in geval van nood bij de kampioensformatie mocht aankloppen. De Britse renstal maakt sinds dit seizoen ook weer gebruik van Mercedes-motoren, waardoor het alleen maar logisch is dat de renstal ook dit jaar de reserverijders deelt met Mercedes.

“We zullen weer hetzelfde doen als afgelopen jaar”, bevestigde McLaren-teambaas Andreas Seidl vrijdag in Bahrein. “We zullen opnieuw een overeenkomst sluiten met Toto, met Mercedes, dat we in geval van nood gebruik kunnen maken van hun reserverijders. Daar zijn we blij mee.”

Oude bekenden

Mochten Norris of Ricciardo dit jaar niet deel kunnen nemen aan een Grand Prix, kan McLaren door de deal met Mercedes rekenen op een paar oude bekenden. Het team van Toto Wolff heeft voor 2021 namelijk Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries als derde rijders aangewezen, twee coureurs die allebei een verleden hebben bij McLaren. Vandoorne racete zelf namelijk in 2017 en 2018 in de Formule 1 voor het team van McLaren. De Vries was jarenlang juniorrijder bij het team uit Woking, maar werkte nooit een officiële Formule 1-test af voor het Britse team.

Nog geen deal met Hülkenberg

Omdat Vandoorne en De Vries dit jaar voor een aantal Formule 1-races verhinderd zijn vanwege hun activiteiten in de Formule E, is Mercedes ook nog op zoek naar een derde reserverijder. Voor die rol lijkt Nico Hülkenberg momenteel de voornaamste gegadigde. De Duitser viel afgelopen jaar al drie keer in bij het team van Racing Point en lijkt ook dit jaar weer dicht bij een overeenkomst met de renstal uit Silverstone, die afgelopen winter omgedoopt werd tot Aston Martin Racing.

Om in de Formule 1 actief te blijven bedankte Hülkenberg zich al voor een nieuw avontuur in de DTM. Mocht hij daadwerkelijk als officiële reserve aan de slag gaan bij Aston Martin kan hij ook uitgeleend worden aan Mercedes dat ook al de motoren levert aan Aston. In dat geval zal Hülkenberg dus ook weer uitgeleend kunnen worden aan McLaren.

“We zitten met de situatie dat onze twee reserverijders, Stoffel en Nyck, zelf racen in de Formule E en er zijn een aantal weekenden waar er een overlap is”, antwoordt Wolff op de vraag van Motorsport.com. De Oostenrijker benadrukt echter dat er nog altijd geen overeenkomst is bereikt met de supersub: “Nico kent de huidige generatie Formule 1-auto’s en -banden. Het zou goed zijn om hem toe te kunnen voegen aan de line-up als oplossing, misschien dat hij wel gedeeld kan worden met andere teams. Hij is namelijk een bekend gezicht en alom gerespecteerd. Het zou een goede zet zijn, maar er staat nog niets op papier.”