Bottas hoopvol dat Mercedes verloren kilometers nog in kan halen

Bottas mocht vrijdagochtend als eerste kennismaken met de W12, maar zijn rondentotaal bleef tot de lunchpauze beperkt tot een uiterst magere zes rondjes. Door een probleem met de aandrijving moesten de monteurs na de installatieronde al meteen de versnellingsbak vervangen, waardoor Bottas het merendeel van de ochtendsessie moest toekijken.

Na de lunch nam teamgenoot Lewis Hamilton het stuur over, maar ook de Brit kende geen vlekkeloze sessie. De wereldkampioen bleef steken op 42 rondjes en worstelde duidelijk met de omstandigheden op de baan, die werden bemoeilijkt door een heuse zandstorm

Waar Mercedes doorgaans meteen indruk maakt tijdens de wintertests, bungelde het team vrijdag na de eerste testdag onderaan de lijsten wat betreft het aantal afgelegde rondjes. De kampioensformatie wist zelfs als enige team geen race-afstand af te leggen. Het team bleef steken op een totaal van 48 rondjes met de W12, waar Max Verstappen met de Red Bull RB16B bijvoorbeeld al 139 keer het circuit van Bahrein rondging.

"Geen ideale start"

“Ik keek er net als de rest van het team natuurlijk enorm naar uit om de baan op te gaan”, sprak Bottas achteraf. “In de eerste ronde, het installatierondje, constateerden we echter een probleem met de versnellingsbak. We moesten natuurlijk het probleem zien te vinden en de versnellingsbak wisselen, wat flink wat tijd kostte. Pas aan het einde van de ochtend kon ik wat rondjes rijden, maar toen werd de rode vlag gezwaaid en dat was dat. Zes rondjes in totaal, allemaal met aero rakes op de auto, dus niet veel kilometers vandaag. Geen ideale start.”

Doordat de teams dit jaar slechts drie testdagen krijgen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, is de gemiste tijd op de baan extra kostbaar voor het team van Mercedes. Toch denkt Bottas dat de verloren baantijd dit weekend nog wel ingehaald kan worden: ‘Het goede aan dit jaar is dat als je wat tijd op de baan mist, je vanwege het gelimiteerde aantal kilometers nog wel wat kunt inhalen. Vanwege de efficiëntie, het kostenplafond en al dat soort zaken hebben we niet een superdruk programma gepland voor deze dagen dus we kunnen zeker het meeste nog wel inhalen, als het al niet alles is. Ik kijk dan ook uit naar de komende twee dagen.”

Shakedown

De problemen van Mercedes vrijdag waren extra opmerkelijk, aangezien de renstal er als enige voor gekozen heeft om de nieuwe auto voorafgaande aan de wintertest niet al even aan een korte shakedown te onderwerpen. Waar de overige teams voorafgaand aan de wintertest namelijk al de eerste kilometers reden in het kader van een zogenaamde filmdag, heeft Mercedes er voor gekozen om deze filmdag pas aanstaande dinsdag te organiseren, na de driedaagse test.

Op de vraag of de keuze voor het uitstellen van de filmdag de juiste was antwoordde Bottas: “Dat is natuurlijk makkelijk te zeggen achteraf. Nu is het antwoord daarop natuurlijk ja, nu hadden we het liever voor de test gedaan. Maar de laatste jaren verliep alles vlekkeloos en bepaalde dingen zijn al getest op de dynamo. We kunnen het nu wel stellen, maar ik weet zeker dat er voor volgend jaar opnieuw naar gekeken zal worden.”