Vettel verrast door rijgedrag Stroll in laatste bocht GP Frankrijk

Sebastian Vettel had in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk het gat met teamgenoot Lance Stroll gedicht en zette in de laatste ronde alles op alles om het laatste puntje van de Canadees af te pakken. Vettel koos bij het insturen van de laatste bocht op Paul Ricard een andere lijn, waarmee hij meer snelheid hoopte mee te nemen op het rechte stuk. Dat lukte niet, doordat Stroll midden in de laatste bocht plotseling verder af leek te remmen. Vettel moest daardoor in de ankers en bleef elfde, terwijl Stroll op P10 het laatste puntje in de wacht sleepte.

Na het voorval in de laatste bocht stak Vettel uit frustratie zijn hand op, maar na afloop van de race vertelde de viervoudig wereldkampioen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. "Ik had het gat in de ronde ervoor al gedicht", zei de Duitser van Aston Martin. "Ik denk dat ik sneller was, maar het maakt niet uit. Voor het team is en blijft het een punt. Hij ging duidelijk nogmaals op de rem staan voordat hij op het gas ging, dus dat verraste mij en daardoor verloor ik het momentum. Maar uiteindelijk is en blijft het een puntje voor het team, dus het maakt eigenlijk geen verschil."

Aan de andere kant van de garage ontkent Stroll dat hij met opzet nog eens op de rem drukte in de laatste bocht. Hij stelt dat een momentje met overstuur ervoor zorgde dat er bijna een botsing tussen beide Aston Martins kwam. "Ik had een momentje bij het uitkomen van de bocht, dus wat wielspin. Ik denk dat iedereen zijn best doet en het punt wil scoren, zoals ik dat ieder weekend wil. Ik deed dus niet iets roekeloos. Ik verdedigde gewoon op de manier zoals ik bij iedereen zou doen", legt Stroll uit. Hij zegt ook dat hij in de slotfase van de race met bandenproblemen kampte. "Op de harde band had ik het heel zwaar. De medium was goed. Op de harde band waren er vervolgens enkele ronden waarin ik in een ritme kwam en de banden goed aanvoelden. Daarna waren enkele zware ronden met oververhittende voor- en achterbanden en veel glijden."

Ook Vettel kende naar eigen zeggen geen ideale race in Le Castellet. Hij was een van de twee coureurs die niet direct naar de pits kwamen tijdens de safety car, in dit geval omdat Aston Martin een double stack in de krappe pits wilde voorkomen. "Het is zoals het is, ik had vandaag vrije lucht nodig en die had ik niet", zei Vettel. "Het is niet dat we de snelheid hadden om te winnen, maar we hadden sneller kunnen zijn en hadden een betere race kunnen hebben. Daarnaast was ik de laatste die zijn pitstop maakte, dus daar moeten we naar kijken. Ik ben tevreden. Gedurende de race hebben we ons verbeterd, bij de pitstop hebben we de balans ietwat gecorrigeerd. In de kwalificatie waren we net zo snel als Williams, maar in de race waren we denk ik best wel wat sneller."

Video: Vettel knalt in laatste bocht bijna op teamgenoot Stroll