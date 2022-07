Binotto: Niet eerlijk om Leclerc gevoelig voor fouten te noemen

Charles Leclerc ging aan de leiding van de Franse Grand Prix toen hij in ronde 18 van de baan spinde in Le Beausset. De Ferrari F1-75 eindigde in de bandenstapels en daarmee zat zijn race erop, terwijl titelrivaal Max Verstappen daarna naar een eenvoudige zege kon rijden en zijn voorsprong in het WK kon uitbreiden tot 63 punten. Het is niet de eerste kostbare fout van Leclerc in 2022. In Imola verloor hij een podiumplaats door te spinnen in de Variante Alta. Destijds scoorde hij nog wel wat punten, maar in totaal heeft de Monegask door eigen fouten al ruim 30 punten uit handen gegeven.

Toch is het volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet zo dat Leclerc gevoelig is voor het maken van fouten. "Ik vind dat een beetje een oneerlijk oordeel. Ik denk dat hij absoluut op de limiet reed en er zijn dingen die kunnen gebeuren als je dat doet", oordeelt de Italiaan na de race op Paul Ricard. "Waarom het gebeurde? We gaan kijken of er meer achter zit en we nemen de tijd om het te bespreken en te oordelen, maar op dit moment is er geen enkele reden om hem de schuld te geven. Ik weet zeker dat hij ervan leert. We hebben altijd gezien dat Charles heel sterk en goed reageert als hij fouten maakt, dus ik weet zeker dat hij sterker en hongeriger terugkeert in Hongarije."

Met vertrouwen en hoge verwachtingen naar Hongarije

Hoewel Ferrari ook bij de constructeurs een tikje kreeg, zag Binotto na het raceweekend in Le Castellet voldoende lichtpuntjes. Zo denkt hij dat de overwinning op basis van snelheid binnen handbereik was. "Qua snelheid was het een goed weekend en de auto heeft bewezen zeer competitief te zijn. Ik denk dat Carlos' race dat ook heeft laten zien. Charles pakte de pole en hij leidde de race. Ik denk dat we qua bandenslijtage tegen ronde 15 de overhand hadden ten opzichte van Red Bull en toen bezocht Max de pits", analyseert Binotto. "We konden de stint verlengen en dat deden we ook, kijkend naar het moment dat Max stopte toen hij problemen met bandenslijtage kreeg. Charles pakte twee tot drie tienden per ronde, wat opnieuw bewees dat onze auto goed en zorgvuldig met de banden omgaat."

Lang hoeft Ferrari niet te wachten op revanche voor de GP van Frankrijk, want vrijdag staan de eerste trainingen voor de Hongaarse GP al op het programma. Binotto heeft hoge verwachtingen en vindt dat zijn team op de Hungaroring voor niets minder dan een dubbelzege moet gaan. "We verlaten Le Castellet denk ik met volledig vertrouwen in ons pakket, onze coureurs en onze snelheid. Gelukkig hebben we over een week al Hongarije", zegt hij. "Het is voor ons belangrijk om de bladzijde om te slaan en vooruit te kijken. In Hongarije gaat het opnieuw heel warm zijn en draait het opnieuw om bandenmanagement, bandenslijtage en oververhitting van de banden, net als in Le Castellet. Er zijn dus voldoende redenen voor ons om te lachen en positief te zijn. Onze doelstelling voor Hongarije moet namelijk niet zijn dat we willen winnen, maar dat we een 1-2 willen pakken."

Video: Leclerc spint en parkeert Ferrari in de bandenstapel