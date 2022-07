Hamilton: Kon niets beginnen tegen Verstappen in GP Frankrijk

Mercedes reisde met hoge verwachtingen af naar Zuid-Frankrijk. De regerend constructeurskampioen hoopte met een aantal updates en de karakteristieken van Circuit Paul Ricard mee te kunnen doen om de zege. Op zaterdag werd al duidelijk dat dat een onmogelijke opgave was: Ferrari en Red Bull waren bijna een seconde sneller in de kwalificatie. Door de motorwissel van Carlos Sainz mocht Lewis Hamilton als vierde aan de race beginnen. Na een goede start verschalkte hij direct de Red Bull van Sergio Perez en kwam hij na het uitvallen van Charles Leclerc op de tweede plaats terecht. Bij de herstart beschikte de Brit over versere banden dan leider Max Verstappen, maar hij kon geen moment de aanval openen. Uiteindelijk eindigde Hamilton op tien seconden achterstand.

Motorsport.com vroeg de zevenvoudig wereldkampioen of hij de hoop had gehad om Verstappen bij te kunnen benen: “Hij was gewoon zo snel. Ik kon hem een paar ronden bijblijven. Ik gaf letterlijk volgas op het rechte stuk en hij reed zo bij me weg. Een van onze grootste tekortkomingen in deze race was onze topsnelheid. Als je op de rechte stukken al drie of vier tienden verliest, kan je daar niets tegen beginnen. We moeten dat zien te verbeteren. En er zijn ook nog wel wat andere dingen die we beter kunnen doen. Als ik meer had gepusht, had ik het einde van de race misschien niet op dezelfde positie gehaald. Ik moest er ook voor zorgen dat de auto heel bleef en dat de banden niet zouden slijten. Dit is het best mogelijke resultaat.”

Mercedes heeft nu vijf opeenvolgende podiums behaald. In het constructeurskampioenschap bedraagt de achterstand op nummer twee Ferrari slechts 44 punten. Teambaas Toto Wolff looft zijn rijders voor hun constante presteren: “Je ziet nu een zevenvoudig wereldkampioen in een auto die op dit moment niet goed genoeg is voor de wereldtitel. Hij werkt enorm hard en haalt het maximale uit de auto. Vlekkeloos optreden. Beide rijders halen momenteel meer uit de wagen dan er in zit.”

