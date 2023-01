Vettel: Relatie met Hamilton juist beter geworden na botsing in Baku

In de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam het in 2017 tot een aanvaring tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. De Mercedes-coureur gaf volgens de Duitser een 'brake test' achter de safety car, waarna Vettel zijn Ferrari naast de Zilverpijl plaatste en zijn onvrede duidelijk maakte door tegen Hamilton aan te sturen. "Op dat moment was ik pislink", zegt Vettel er ruim vijf jaar later over bij het Oostenrijkse Servus TV. "Maar ik kon dat in de auto natuurlijk niet tegen hem zeggen, ik kon hem niet even vragen 'wat doe je nu?' Daardoor heb ik het op mijn manier maar duidelijk gemaakt. Dat het de verkeerde manier was, oké, dat weet ik ook."

"Meteen daarna bereikten we natuurlijk het dieptepunt in onze onderlinge relatie. Maar na enige tijd dacht ik toch 'wat gaan we hieraan doen?' Ik heb contact gezocht en ben het gesprek aangegaan." Vettel en Hamilton hebben het voorval op initiatief van de viervoudig wereldkampioen besproken en de lucht geklaard. "Sindsdien kunnen we goed met elkaar overweg en zijn we eigenlijk steeds nader tot elkaar gekomen."

Volgens Vettel is verzoenen in algemene zin ook iets dat goed bij zijn ontwikkeling past. "In het voorbije jaar is er natuurlijk ook weer veel gebeurd. Je wordt ouder en ziet om je heen hele andere dingen. Dan is het volgens mij niet meer dan normaal dat je iets anders naar bepaalde zaken kijkt." Max Verstappen en Helmut Marko zaten eveneens op de bank van Servus TV. Laatstgenoemde haakte met een knipoog in: "Dus Max, als jij ouder wordt, kan dat andere inzicht ook nog komen."

Vettel voegt zelf toe dat hij niet per definitie milder is geworden dan in zijn Ferrari-tijd, maar wel dat hij door de opgedane levenservaring anders naar dingen is gaan kijken. "Iedereen gaat zijn eigen weg en mijn weg heeft geleid tot waar ik nu ben. Vandaag de dag zie ik dingen inderdaad iets anders, al sta ik er ook nog steeds achter dat ik op dat moment tegen hem aangereden ben, ondanks dat die move niet goed was. Maar als je terugkijkt, is het altijd zo dat je op sommige dingen niet zo trots bent en op andere dingen juist meer. Dat is normaal."