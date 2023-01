Nadat Qatar in 2021 zijn debuut had gemaakt op de Formule 1-kalender, staat het land vanaf 2023 voor zeker tien jaar vast op het programma van de koningsklasse. Zo vinden er dit jaar weer vier races plaats in het Midden-Oosten. Bahrein, Saudi-Arabië en Abu Dhabi zijn immers ook weer van de partij. Martin Whitaker, de algemeen directeur van de organisatie in Saudi-Arabië, ziet vooral voordelen van het feit dat F1 de regio vaker bezoekt.

“Vergelijk het met autodealers die zich op hetzelfde industrieterrein vestigen of internationale kledingmerken die bij elkaar in dezelfde winkelstraat gaan zitten. Ja, er is sprake van onderlinge concurrentie. Maar samen staan ze sterker dan wanneer ze versnipperd over een groot gebied zouden zitten. Hetzelfde geldt voor Formule 1-races”, aldus Whitaker. “Saudi-Arabië maakt deel uit van de Gulf Cooperation Council (GCC). Het is voor iedereen in de regio gunstig als er ergens een Formule 1-race plaatsvindt. Het zorgt namelijk voor meer bekendheid van de sport, wat het kan helpen groeien.”

“En het lijkt er misschien op dat de races niet ver van elkaar verreden worden, de afstand tussen Bahrein en Jeddah is nog altijd ongeveer 1.500 kilometer”, merkt Whitaker daarbij op. “Tussen Silverstone en Boedapest zit ongeveer 2.000 kilometer, maar zitten nog een hele hoop races tussen, zoals Nederland, België, Oostenrijk, Italië, Spanje, Monaco… De races in het Midden-Oosten zitten niet zo dicht bij elkaar als men misschien denkt.”

Volgens Whitaker is het versterkende effect terug te zien in de kaartverkoop. “De kaartverkoop voor de race van dit jaar verloopt zeer voorspoedig en ja, we zien een toenemend aantal mensen uit de golfregio naar Jeddah afreizen, doordat er steeds meer interesse in de sport is in deze regio”, aldus Whitaker. “Hoewel we ook op bezoekers uit de rest van de wereld mikken, is het zeker bemoedigend dat meer en meer mensen uit het Midden-Oosten naar onze race komen.”

Veiligheid voorop

Vorig jaar vond er op de vrijdag van de Grand Prix van Saudi-Arabië een drone-aanval plaats op een oliedepot niet van het circuit. Er werd vervolgens tot diep in de nacht vergaderd of het evenement wel door moest gaan. Niet alle coureurs zagen het zitten om nog te gaan racen, maar uiteindelijk werd besloten om verder te gaan met het raceweekend.

“Het is erg belangrijk geweest dat we in de loop van 2022 zijn blijven communiceren met de teams en coureurs”, zegt Whitaker. “De veiligheid van iedereen die de race bijwoont staat met stip bovenaan op het lijstje met prioriteiten. Als promotor is het onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op het circuit en in de stad. Sinds de race van vorig jaar maart hebben we die boodschap benadrukt richting de Formule 1-community. We hebben gesprekken gevoerd met coureurs en teambazen en ik heb goede hoop dat de boodschap die wij en de autoriteiten hebben uitgedragen ervoor gezorgd heeft dat iedereen die straks naar Jeddah afreist weet dat Saudi-Arabië - net als veel andere landen op de F1-kalender - compleet veilig is, en dat de gastvrijheid van het Saudische volk straks het eerste is waar de bezoekers van onze race aan terugdenken.”