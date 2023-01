Max Verstappen veroverde in Japan met nog vier races te gaan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Hoewel de Nederlander blij zal zijn geweest dat het deze keer niet pas beslist werd in de laatste ronde van de laatste race, werd zijn laatste titelfeestje lichtelijk ontsierd door het feit dat even onduidelijk was of hij nou wel of niet kampioen was. Door hevige regenval aan het begin van de race werd de Japanse Grand Prix namelijk al na 28 rondes afgevlagd. Velen waren hierdoor in de veronderstelling dat er geen volledige punten zouden worden uitgedeeld, waardoor Verstappen een enkel punt tekort zou komen om die dag al kampioen te worden. Een nadere blik op het reglement leerde echter dat er wel volledige punten moesten worden toegekend, waardoor Charles Leclerc mathematisch gezien geen kans meer maakte op de wereldtitel.

De regels rondom de puntenverdeling als de volledige raceafstand niet voltooid is, waren aangepast na de Belgische Grand Prix van 2021, waar halve punten werden uitgedeeld terwijl er maar een paar ronden achter de safety car waren verreden. Volgens de herziene regels krijgt de winnaar van een race waarin twee rondes minder dan 25 procent van de totale raceafstand is afgelegd, zes punten. Als 25 procent tot 50 procent van de raceafstand is voltooid, krijgt de winnaar dertien punten en tot 75 procent negentien. Bij meer dan 75 procent van de raceafstand wordt de normale puntentelling gehanteerd. Met 28 rondes was 52 procent van de Japanse Grand Prix verreden, dus menigeen dacht dat Verstappen negentien punten zou krijgen. Als er echter naar de exacte verwoording van de reglementen gekeken wordt, dan ziet men dat deze regels alleen gelden voor races die vroegtijdig gestopt en nier meer herstart worden. Aangezien de race op Suzuka na de regenval hervat werd en doorging tot de raceklok verstreken was, moesten er volledige punten worden uitgereikt.

FIA niet schuldig aan verwarring

Tijdens het prijzengala van de FIA hadden FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Red Bull-teambaas Christian Horner een ongemakkelijk gesprek op het podium over de verwarring in Japan. Ben Sulayem benadrukte dat de FIA geen schuld had aan de consternatie, omdat zij simpelweg de regels hanteerde die de teams zelf hadden opgesteld.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Ben Sulayem dat de regels veranderd gaan worden om verwarring in de toekomst te voorkomen. "Ja, het gaat veranderen", zeg de FIA-president. "Steve Nielsen, de nieuwe sportief directeur, gaat het verbeteren." Ook herhaalde hij nog eens dat de FIA niets te verwijten valt: “Op de eerste plaats hebben we voor de eerstvolgende race een volledig rapport opgesteld. Zoiets was nog niet eerder gedaan. Het is gepubliceerd op de website van de FIA. Maar belangrijker nog: wie heeft voor die regels gekozen? De teams. Wie heeft ze goedgekeurd? De teams. Wij hebben ze alleen maar toegepast. En wie kreeg de schuld? Wij. Hoe is dat eerlijk? Het frustreert me enorm."