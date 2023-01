VIDEO: Zo bereidt Nyck de Vries zich voor op debuutseizoen in F1

Op 5 maart begint het Formule 1-seizoen 2023 met de Grand Prix van Bahrein. Naast de openingsrace van het seizoen is het ook de eerste race van Nyck de Vries in dienst van AlphaTauri. Met goede prestaties in de Formule E - waaronder de wereldtitel in 2021 - dwong hij promotie af naar de koningsklasse. Ook zijn geslaagde F1-invalbeurt tijdens de Italiaanse Grand Prix heeft hem daarbij geholpen. De Vries scoorde namens Williams twee punten in zijn F1-debuut, maar hij maakte in Monza direct ook kennis met de fysieke eisen van de sport. Zijn schouders kregen het in de race zo zwaar te verduren dat de Nederlander niet op eigen kracht uit zijn bolide kon klimmen.

Fyziek gezien was er dus werk aan de winkel voor De Vries in de aanpassing aan de Formule 1. Hij is deze winter daarom ook regelmatig in de sportschool te vinden, onder meer in het Red Bull Athlete Performance Center nabij Salzburg. Daar heeft Red Bull onder andere gespecialiseerde apparatuur staan voor coureurs om zich fysiek voor te bereiden op het raceseizoen. In een video op de Instagram-pagina van Red Bull heeft het bedrijf enkele beelden gedeeld van de trainingen die De Vries deze winter afwerkt ter voorbereiding op een volledig F1-seizoen.

De Vries rijdt in 2023 aan de zijde van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. De kleine coureur uit Japan heeft inmiddels al twee jaar ervaring in de Formule 1 en weet dus wat hem te wachten staat op fysiek vlak. Hij is in de voorbereidingen op het nieuwe F1-seizoen inmiddels in het volgende stadium beland, zo blijkt uit de nieuwste foto op de Instagram-pagina van AlphaTauri. Tsunoda is namelijk in de fabriek langsgegaan om een nieuw stoeltje te schuimen voor in de AT04. Vermoedelijk gaat De Vries dat op termijn ook doen. De coureur uit Uitwellingerga heeft kort na de bekendmaking van zijn overstap naar AlphaTauri al een stoeltje gepast, maar dat was met het oog op de post-season test in Abu Dhabi. Het is niet onwaarschijnlijk dat De Vries nog een nieuw stoeltje gaat laten schuimen voor in de AT04.