Samenvatting van de tweede Formule 1-training in Spanje

Op een gezellig druk Formule 1-circuit in Barcelona begonnen de coureurs om 17.00 uur Nederlandse tijd aan hun tweede oefensessie. Het was voor Nico Hülkenberg overigens de eerste training, aangezien hij in VT1 plaats moest maken voor Oliver Bearman. Het werd een sessie waarin veel werd gereden om zoveel mogelijk data te vergaren. De teams kennen het Circuit de Barcelona-Catalunya op hun duimpje, maar aangezien veel teams updates hadden geïntroduceerd was veel rijden en data verzamelen het devies.

Opvallend was dat Red Bull Racing de hooggespannen verwachtingen niet waar kon maken. Het Oostenrijkse team staat bovenaan de favorietenlijstjes, maar op vrijdag wilde het niet lukken. Max Verstappen klaagde steen en been over de balans en kwam niet verder dan een vijfde tijd, terwijl Sergio Pérez zijn dramatische vorm doortrok en het met een dertiende tijd opnieuw teleurstelde. Het laat zien dat de renstal flink wat werk te verzetten heeft voor de rest van het weekend, anders kan het opnieuw zwaar worden.

Waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars. Alpine is een van de teams zonder updates in Spanje, maar kwam verrassend goed voor de dag. Pierre Gasly was de held van de dag met een vierde tijd op net iets meer dan anderhalf tienden van de snelste tijd. Dat Esteban Ocon tot een negende tijd kwam, geeft de Franse burger meer moed voor de rest van het weekend.

Helemaal vooraan staat Lewis Hamilton. De Brit heeft een goed trackrecord in Spanje en liet zien dat hij een coureur is om de rest van het weekend rekening mee te houden. Carlos Sainz zat er enorm dichtbij. De Spanjaard gaf het thuispubliek reden om te juichen met een tweede tijd, op 0,022 seconden van Hamilton. Lando Norris had in de slotfase van de sessie nog een uitstapje, maar zette daarvoor de derde tijd neer. Ook de McLaren-coureur was dicht bij P1, want dat gat was maar 0,055 seconden. Gasly en Verstappen noteerden dus de vierde en vijfde tijd, waarachter Charles Leclerc tot P6 kwam. Oscar Piastri ging op gepaste afstand van teamgenoot Norris naar een zevende tijd, terwijl George Russell met P8 ook ver achter zijn teammaat Hamilton staat. Negende was Ocon en tiende Valtteri Bottas. Laatstgenoemde zal daar hoop uit putten om zondag de eerste punten voor Sauber van 2024 te scoren.

De derde training begint zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd.