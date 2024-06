Verstappen tevreden over RB20-updates: "Alles voelt normaal aan"

De eerste dag van de Spaanse GP op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliep zonder al te grote problemen voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander noteerde in de eerste vrije training de tweede tijd op slechts 24 duizendsten van een seconde van Lando Norris en in de tweede vrije training moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats.

Het was in die trainingen nog wel even zoeken naar de balans, zoals op de boordradio van Verstappen te horen was. Toch was de regerend wereldkampioen aan het einde van deze vrijdag relatief tevreden. "We hebben verschillende afstellingen geprobeerd in de eerste en tweede vrije training", legt de Nederlander uit. "Het gaat nu om het verfijnen. Maar dit was al een wat normalere dag zonder problemen, dat is waar we op hoopten. Nu moeten we de auto een klein beetje strakker afstellen, maar dat is vrij normaal."

Bij Red Bull was het van groot belang dat deze openingsdag zonder problemen zou verlopen, want het team had enkele updates om grondig te checken tijdens die twee trainingen. De RB20 is voor de Grand Prix van Spanje voorzien van aangepaste inlets, sidepods en motorkap. Als gevolg van die wijzigingen is ook de vloer weer aangepakt, terwijl ook de beam wing en endplate van de achtervleugel aangepast zijn. Na twee trainingen is het nog moeilijk te oordelen of deze extra performance bieden, maar Verstappen merkte geen gekke dingen in de RB20. "[De updates] zijn heel klein, het is niets groots", benadrukt hij. "Maar tot nu toe voelt alles normaal aan."

Kwalificatie cruciaal

Voor teamgenoot Sergio Pérez verliep de vrijdag in Spanje wat stroever. Hij kwam tot de vijfde en dertiende tijd in de twee vrije trainingen en ook hij was nog niet helemaal tevreden over de balans in de RB20. "We begonnen nog goed aan de dag, maar voor de tweede vrije training hadden we wat veranderingen doorgevoerd en ik denk dat we daar iets zijn verloren", verklaart de Mexicaan na afloop van de tweede vrije training. "Er valt genoeg te analyseren. We hebben veel veranderd en de auto behoorlijk verkend. Hopelijk kunnen we voor morgen alles voor elkaar krijgen."

De zaterdag belooft een belangrijke te worden voor Pérez, die weet dat hij een gridstraf van drie plaatsen heeft meegenomen vanuit Canada. Daar besloot hij na een crash om weer terug naar de pitstraat te rijden, maar dat deed hij met een auto waarvan de achtervleugel los zat – reden genoeg voor de stewards om hem te bestraffen. "Het wordt superbelangrijk", stelt Pérez. "Met het gebrek aan inhaalmogelijkheden hier, wordt het heel belangrijk om hier een goede kwalificatie af te werken, zodat we een goede uitgangspositie hebben voor zondag", besluit de Red Bull-coureur.