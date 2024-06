Red Bull en Marko delen het verhaal achter 'geheime' F1-test Max Verstappen

De Formule 1-coureurs hebben vrijdag, na het kleine uitstapje in Montreal, de Europese baanactie weer hervat. Max Verstappen deed dat eerder in de week al tijdens een test achter gesloten deuren in Imola. De drievoudig wereldkampioen stapte in een 2022-auto van Red Bull Racing, waardoor de dag niet onder de restricties van een filmdag viel. Het betekende dat Verstappen volop mocht rijden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari en niet gebonden was aan een limiet van tweehonderd kilometer.

Monaghan: "We wilden Max een referentie geven"

Tijdens de mediadag sijpelden berichten over Verstappens testdag door in de paddock, al luidt de vervolgvraag wat de achtergrond precies is en in hoeverre het Red Bull kan helpen bij de doorontwikkeling van de RB20. "We probeerden Max een referentie te geven met een oude auto. Als je de sterke en zwakke punten van een auto beoordeelt, dan is de huidige auto normaal gesproken je enige referentiepunt. Je kunt wel zeggen 'in het verleden hadden we dit of toen hadden we dat', maar de vraag is of dat ook echt zo blijft, doordat je beide auto's niet tegelijkertijd hebt gebruikt", legt Paul Monaghan in de paddock uit na een vraag van Motorsport.com.

"Door die oude auto te gebruiken in Imola, wilden we Max graag een andere referentie geven om het verschil echt te kunnen beoordelen. Op basis daarvan heeft hij ons feedback gegeven en nu is het aan ons om er iets mee te doen." Gevraagd of de feedback van Verstappen is veranderd door zijn test in de kampioensauto uit 2022, vervolgt de hoofdengineer. "Zijn feedback is niet per se veranderd, maar we hebben hem vooral een extra referentiepunt gegeven. Tijdens een F1-seizoen kun je de sterke en zwakke punten van een auto alleen maar beoordelen vergeleken met de concurrentie, maar die dingen combineren we graag met de woorden van Max en met de woorden van Checo. Dan gaan we in de data kijken, analyseren waarom hij iets zegt of waarom zijn perceptie zo is en vervolgens kijken we natuurlijk wat we eraan kijken doen. Zo werkt het."

Marko: Testdag vooral om probleem over kerbs te begrijpen

Waar Monaghan het echte doel met woorden als 'referentie' en 'perceptie' nog enigszins vaag houdt, geeft Helmut Marko tijdens een exclusief interview met deze website iets meer tekst en uitleg. Volgens de Oostenrijkse topadviseur hangt de testdag nauw samen met wat Verstappen intern al langer heeft aangegeven: Red Bull moet de auto verbeteren over de hobbels en kerbstones. De keuze voor Imola blijkt in dat opzicht geen toeval. "We hebben de race in Imola gewonnen, maar dat was puur aan Max te danken. We hadden daar serieuze problemen met het rijgedrag van de auto", legt Marko in de paddock uit.

"Zelfs als je een oudere auto gebruikt, dan nog je die dingen wel goed simuleren en uitvinden wat het echte probleem is over de kerbstones en met het rijgedrag van de auto." Gevraagd of de testdag dan ook in dat licht moet worden gezien, dus om de problemen van Red Bull over de kerbs en hobbels op te kunnen lossen later dit jaar, reageert Marko: "Exact."