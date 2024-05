Samenvatting van de spannende derde F1-training Imola

Op de vrijdag van het Formule 1-weekend was het een Ferrari-feestje. Charles Leclerc was tweemaal het snelste. Na een kwartier op zaterdag zag het er voor de Scuderia weer goed uit. Leclerc was andermaal snel, maar dit keer was teamgenoot Carlos Sainz de rapste. Max Verstappen zat daar kort achter, maar het moet gezegd worden dat hij zijn snelste tijd op de mediums zette. De Ferrari-coureurs deden dat op de zachte band. Het minieme gat gaf aan dat er ruimte was voor Verstappen om voorbij de Ferrari's te komen, al had Red Bull het vrijdag op de softs bijzonder lastig.

Na iets minder dan een half uur kwam de eerste rode vlag van de sessie. Fernando Alonso was op de harde band bezig met een snellere ronde en verloor in de laatste sector van het parcours de macht over het stuur. De Spanjaard kon zijn Aston Martin niet meer onder controle krijgen en schoof hard achteruit de muur in. Het betekende niet alleen het einde van zijn training, maar ook veel werk voor de monteurs voor de formatie uit Silverstone. Tel daarbij op dat het ook wel eens ervoor kan zorgen dat de Spanjaard de kwalificatie moet missen en het kan een hele dure crash zijn.

Nadat de marshals binnen een mum van tijd de auto van Alonso achter het hek kregen sprong het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen. Het was direct duidelijk dat Oscar Piastri in goede vorm stak. De Australiër heeft in Imola de beschikking over het volledige upgradepakket en dat wierp in VT3 zijn vruchten af. In zijn eerste poging om tot een snelle ronde te gaan maakte hij in de laatste sector nog een klein foutje, een poging later zorgde hij ervoor dat zijn tijd maar liefst drie tienden sneller was dan de concurrentie.

Die concurrentie werd in hun pogingen om de tijd van Piastri te verbeteren gehinderd door de volgende rode vlag. Ditmaal was Sergio Pérez de veroorzaker van het oponthoud. De Mexicaan stuiterde in de chicane te hard over de kerbstones en belandde met de neus in de bandenstapels. De schade is op het eerste gezicht minder groot dan bij Alonso, maar een gunstig moment was het niet. Ook deze keer waren de marshals er snel bij met het opruimen, waardoor de coureurs met twee minuten te gaan weer vrij baan kregen.

Daar was het nog even duwen en trekken om binnen de tijd start-finish te komen voor een snelle ronde, wat uiteindelijk onder andere Verstappen niet meer lukte. Piastri hield de snelste tijd vast, waarachter Lando Norris na het vallen van de vlag nog naar de tweede trainingstijd snelde. Ferrari bemachtigde de derde en vierde tijd, met Sainz voor Leclerc. De vijfde tijd was voor George Russell, die daarmee net voor Verstappen eindigde. Alexander Albon gaf zijn visitekaartje af met een zevende tijd, iets wat Esteban Ocon met een achtste klassering ook deed. Lance Stroll en Nico Hülkenberg completeerden de top-tien. Verrassend genoeg kwam Lewis Hamilton niet verder dan een zeventiende stek, terwijl er geen grote problemen voor hem onderweg waren.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Imola.