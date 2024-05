In de derde training op het Formule 1-circuit van Imola crashte Fernando Alonso, waarna Aston Martin Racing alle zeilen moest bijzetten om de kwalificatie te halen. De monteurs slaagden daarin, maar het leverde niet het gewenste resultaat op. De Spanjaard stuiterde opnieuw van de baan en hoewel het deze keer geen crash was, zorgde dat wel voor een slechte uitgangspositie voor de Grand Prix van zondag. Alonso moet namelijk vanaf de allerlaatste startplek beginnen. Ook Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Kevin Magnussen strandden in Q1.

Bekijk: F1 Imola 2024: Interview Alonso na de dramatische kwalificatie